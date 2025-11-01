Criza mondială e gata pregătită. Bula a ajuns în faza de ”pui prăjit”. Când vine prăbușirea?

Ori de câte ori o bulă speculativă se sparge, apar povești din perioada de glorie care se transformă în legende repetate la nesfârșit, simbolizând cât de nebuni deveniseră oamenii. Economiștii susțin că bula din domeniul inteligenței artificiale (AI) se va sparge în curând, iar fotografia cu trei miliardari care serveau pui prăjit într-un restaurant din Seul a devenit virală pe internet.

Dar toată lumea se uită pe bursa din New York, unde NVIDIA a ajuns să fie prima companie din lume care a depășit pragul de capitalizare de 5.000 de miliarde de dolari. În același timp, investitorii se întreabă cu înfrigurare când vine prăbușirea?, potrivit Financial Times.

Fotografiile și videoclipurile cu CEO-ul Nvidia Corp. savurând bere și pui prăjit la un restaurant local, Kkanbu Chicken, din Seul - alături de președintele Samsung Electronics Co., Jay Y Lee, și de președintele executiv al Hyundai Motor Co., Chung Euisun - au devenit virale, iar acum investitorii împing în sus acțiunile care ar putea beneficia.

Deși Kkanbu nu este listată la bursă, acțiunile rivalei Kyochon F&B Co. au crescut pentru scurt timp cu până la 20% vineri, după ce fotografiile și videoclipurile de la adunare au circulat pe scară largă pe rețelele de socializare. Procesatorul coreean de carne de pasăre Cherrybro Co. a crescut, de asemenea, cu limita zilnică de 30%, cu un volum de tranzacționare de aproximativ 200 de ori mai mare decât media. Neuromeka Co., o companie listată la Kosdaq, care produce roboți pentru prăjit pui, a înregistrat și ea o creștere.

După cum subliniază Bloomberg, aceasta este în mare parte o acuzație la adresa comercianților cu amănuntul sud-coreeni, care îi fac pe tinerii americani să pară niște bancheri elvețieni spartani. Dar fenomenul ca orice lucru apropiat de inteligența artificială să se recupereze puternic este răspândit - indiferent cât de fragilă este conexiunea.

Și atunci când există legături cel puțin reale, este ca și cum ar fi combustibilul pentru rachete pentru o acțiune. Luați în considerare producătorul de pile de combustie Bloom Energy.

Acțiunea aproape că a crescut cu 500% deja în 2025, înainte de a intra într-o altă creștere uluitoare luna aceasta, extinzându-și câștigul pe 12 luni la 1.166%. În acest moment, este evaluată la peste 30 de miliarde de dolari - la fel de mult ca H&M și mai mult decât United Airlines, ArcelorMittal, KraftHeinz, Vodafone sau Fox - în ciuda profiturilor înainte de impozitare prognozate de 83,5 milioane de dolari în acest an.

Cea mai mare bancă din lume avertizează

Chiar și analiștii de la Morgan Stanley au recunoscut că industria inteligenței artificiale a devenit „din ce în ce mai circulară”, furnizorii finanțând clienții, clienții investind în furnizori și acorduri de partajare a veniturilor dintre furnizori și clienți. După cum a remarcat Morgan Stanley, „natura și complexitatea acestor tipuri de tranzacții fac dificilă înțelegerea economiei reale pentru investitori”:

Furnizorii finanțează operațiunile clienților prin investiții în capitaluri proprii. Finanțarea furnizorilor poate permite altor furnizori care vând aceluiași client să își asume mai multe datorii prin consolidarea fluxului de numerar la clienții lor. Efectul în cascadă permite dezvoltarea suplimentară a capacității. Aceste acorduri de finanțare cresc puterea de cumpărare a clienților dincolo de ceea ce ar putea suporta propriile lor profiluri de flux de numerar.

Concentrarea puternică a clienților amplifică atât riscul de plată a contrapartidei, cât și riscul pentru creșterea veniturilor, care depinde în cele din urmă de succesul eforturilor de monetizare a inteligenței artificiale.

Calitatea veniturilor și cererea generală de inteligență artificială sunt umbrite de acordurile de partajare a veniturilor între actorii cheie, ceea ce poate permite părților să înregistreze aceleași venituri conform principiilor contabile general acceptate din SUA.

Acordurile de report pot umfla cererea prin transferul riscului înapoi către furnizor. Investitorii ar trebui, de asemenea, să monitorizeze sursele de finanțare noi și inovatoare și tranzacțiile extrabilanțiere, care pot crește opacitatea riscurilor și recompenselor.

Banca Morgan Stanley a produs chiar și un grafic axat pe Open-AI acum câteva săptămâni pentru a ilustra fenomenul. Răspunsul la întrebarea când va exploda ”Bula AI” este greu de dat, dar Banca Angliei a avertizat că va avea loc o corecție abruptă a piețelor, care va produce șocuri economice mondiale.

În ciuda entuziasmului generalizat, raportul J.P. Morgan identifică mai multe domenii pe care le monitorizează pentru semne de suprainvestiții sau exuberanță. Firma a declarat că adoptarea inteligenței artificiale în SUA a crescut cu 60% în ultimul an, dar doar 9,1% dintre companii raportând utilizarea activă a tehnologiei pentru a produce un bun sau un serviciu. Iar directorul JP Morgan, Jamei Dimon a spus că acțiunile din domeniul AI sunt ”undeva în teritoriul unei bule speculative”.

