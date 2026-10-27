2027, an crucial pentru România. Adrian Negrescu: ”Îl putem folosi pentru a ieși din spirala datoriilor sau îl putem pierde în promisiuni electorale și amânări”

România rămâne vulnerabilă în fața oricărei crize economice globale, iar 2027 este anul adevărului cu privire la soluțiile de ieșire a economiei românești din spirala datoriilor, consideră analistul financiar Adrian Negrescu. „Singura pregătire reală este să ne punem ordine în finanțe acum, cât încă mai avem timp”, spune el.

„Lumea trăiește pe datorie ca niciodată în istoria modernă, iar România face parte din acest cerc vicios. Statele se împrumută pentru a-și finanța deficitele, apoi se împrumută din nou pentru a-și plăti dobânzile. Întrebarea nu mai este dacă acest model poate continua la nesfârșit, ci cât mai poate dura până la următoarea criză și cine va fi pregătit să o înfrunte”, a explicat Adrian Negrescu pe Facebook, marți, 27 octombrie.

Datoriile care cresc mai repede decât capacitatea economiei de a le susține sunt numitorul comun al marilor crize, iar marile economii se împrumută mai mult ca niciodată.

„România nu privește criza datoriilor din tribună, ci face parte din ea. Datoria publică aproape s-a dublat ca pondere în PIB în doar câțiva ani, de la circa 35% în 2019 la peste 60% în 2026. Costul ei a explodat și mai repede. Ministerul Finanțelor va plăti anul acesta aproximativ 60 de miliarde de lei doar pe dobânzi, adică aproape 3% din PIB.

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Suma este mai mare decât întregul buget al Ministerului Apărării și echivalează cu mai mult de jumătate din bugetul Sănătății. Anul viitor, potrivit Ministerului Finanțelor, factura dobânzilor ar putea depăși 70 de miliarde de lei”, spune Adrian Negrescu.

Situația României este neobișnuită deoarece datoriile s-au acumulat în afara unei crize.

„România a intrat în spirala datoriilor fără să fi trecut printr-un război sau printr-o pandemie prelungită, ci pur și simplu prin cheltuieli publice care au depășit constant veniturile. Faptul că plătim pe dobânzi mai mult decât pe apărare spune totul. Fiecare an de deficit mare este o factură trimisă copiilor noștri. Lucru pe care văd că îl spune tot mai apăsat și Nazare, ministrul Finanțelor”, a explicat economistul.

De ce nu este România pregătită pentru o criză

Economia României nu este suficient pregătită, spune Negrescu.

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„O țară este pregătită pentru o criză atunci când are spațiu fiscal ca să-și sprijine economia, o inflație sub control care permite reducerea dobânzilor și încrederea investitorilor ca să se poată finanța ieftin. România stă prost la toate trei”, consideră analistul economic.

În cazul unei crize mondiale, România nu mai are spațiu de manevră.

„Dacă vine o criză globală, nu vom mai avea cu ce să sprijinim economia. Nu putem crește cheltuielile, pentru că avem deja un deficit uriaș. Nu putem reduce dobânzile, pentru că avem inflație mare. Nu ne putem împrumuta ieftin, pentru că suntem la limita ratingului. Singura pregătire reală este să ne punem ordine în finanțe acum, cât încă mai avem timp: reforma statului, colectare mai bună și fiecare euro din fondurile europene folosit pentru investiții”, a mai spus Adrian Negrescu.

Economistul spune că România va decide anul viitor direcția pentru viitorul său.

„Pentru România, 2027 este momentul adevărului. Putem folosi acest an pentru a ieși din spirala datoriilor sau îl putem pierde în promisiuni electorale și amânări. Diferența dintre cele două variante se va vedea abia la următoarea criză, iar atunci va fi prea târziu ca să ne mai pregătim”, a conchis Adrian Negrescu.

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