2027, an crucial pentru România. Adrian Negrescu: ”Îl putem folosi pentru a ieși din spirala datoriilor sau îl putem pierde în promisiuni electorale și amânări”

Autor: Aniela Manolea
Marti, 27 Octombrie 2026, ora 11:52
717 citiri
2027, an crucial pentru România. Adrian Negrescu: ”Îl putem folosi pentru a ieși din spirala datoriilor sau îl putem pierde în promisiuni electorale și amânări”
Adrian Negrescu, consultant economic FOTO Facebook/Adrian Negrescu

România rămâne vulnerabilă în fața oricărei crize economice globale, iar 2027 este anul adevărului cu privire la soluțiile de ieșire a economiei românești din spirala datoriilor, consideră analistul financiar Adrian Negrescu. „Singura pregătire reală este să ne punem ordine în finanțe acum, cât încă mai avem timp”, spune el.

„Lumea trăiește pe datorie ca niciodată în istoria modernă, iar România face parte din acest cerc vicios. Statele se împrumută pentru a-și finanța deficitele, apoi se împrumută din nou pentru a-și plăti dobânzile. Întrebarea nu mai este dacă acest model poate continua la nesfârșit, ci cât mai poate dura până la următoarea criză și cine va fi pregătit să o înfrunte”, a explicat Adrian Negrescu pe Facebook, marți, 27 octombrie.

Datoriile care cresc mai repede decât capacitatea economiei de a le susține sunt numitorul comun al marilor crize, iar marile economii se împrumută mai mult ca niciodată.

„România nu privește criza datoriilor din tribună, ci face parte din ea. Datoria publică aproape s-a dublat ca pondere în PIB în doar câțiva ani, de la circa 35% în 2019 la peste 60% în 2026. Costul ei a explodat și mai repede. Ministerul Finanțelor va plăti anul acesta aproximativ 60 de miliarde de lei doar pe dobânzi, adică aproape 3% din PIB.

Suma este mai mare decât întregul buget al Ministerului Apărării și echivalează cu mai mult de jumătate din bugetul Sănătății. Anul viitor, potrivit Ministerului Finanțelor, factura dobânzilor ar putea depăși 70 de miliarde de lei”, spune Adrian Negrescu.

Situația României este neobișnuită deoarece datoriile s-au acumulat în afara unei crize.

„România a intrat în spirala datoriilor fără să fi trecut printr-un război sau printr-o pandemie prelungită, ci pur și simplu prin cheltuieli publice care au depășit constant veniturile. Faptul că plătim pe dobânzi mai mult decât pe apărare spune totul. Fiecare an de deficit mare este o factură trimisă copiilor noștri. Lucru pe care văd că îl spune tot mai apăsat și Nazare, ministrul Finanțelor”, a explicat economistul.

De ce nu este România pregătită pentru o criză

Economia României nu este suficient pregătită, spune Negrescu.

„O țară este pregătită pentru o criză atunci când are spațiu fiscal ca să-și sprijine economia, o inflație sub control care permite reducerea dobânzilor și încrederea investitorilor ca să se poată finanța ieftin. România stă prost la toate trei”, consideră analistul economic.

În cazul unei crize mondiale, România nu mai are spațiu de manevră.

„Dacă vine o criză globală, nu vom mai avea cu ce să sprijinim economia. Nu putem crește cheltuielile, pentru că avem deja un deficit uriaș. Nu putem reduce dobânzile, pentru că avem inflație mare. Nu ne putem împrumuta ieftin, pentru că suntem la limita ratingului. Singura pregătire reală este să ne punem ordine în finanțe acum, cât încă mai avem timp: reforma statului, colectare mai bună și fiecare euro din fondurile europene folosit pentru investiții”, a mai spus Adrian Negrescu.

Economistul spune că România va decide anul viitor direcția pentru viitorul său.

„Pentru România, 2027 este momentul adevărului. Putem folosi acest an pentru a ieși din spirala datoriilor sau îl putem pierde în promisiuni electorale și amânări. Diferența dintre cele două variante se va vedea abia la următoarea criză, iar atunci va fi prea târziu ca să ne mai pregătim”, a conchis Adrian Negrescu.

Românii se bazează mai mult pe depozite bancare. Cu cât au crescut anul acesta economiile și ce arată datele BNR despre luna septembrie în conturi
Românii se bazează mai mult pe depozite bancare. Cu cât au crescut anul acesta economiile și ce arată datele BNR despre luna septembrie în conturi
Depozitele populației și companiilor din România au ajuns la 690,78 miliarde de lei în septembrie 2026, în creștere cu 8,8% față de aceeași lună a anului trecut și cu 0,4% comparativ cu...
Adrian Negrescu acuză noul Cabinet că duce o politică inconștientă de sabotare a intereselor României. "Își administrează un adevărat „seppuku” financiar"
Adrian Negrescu acuză noul Cabinet că duce o politică inconștientă de sabotare a intereselor României. "Își administrează un adevărat „seppuku” financiar"
Economistul Adrian Negrescu a acuzat joi, 22 octombrie, noua echipă guvernamentală de o strategie de comunicare complet iresponsabilă, care pune în pericol direct stabilitatea economică a...
#criza economica mondiala, #economie Romania, #consolidare fiscala, #adrian negrescu, #datorii externe , #criza
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali, la inmormantarea lui Viorel Paunescu: "Pentru mine, e o lectie. Regret ca nu este acum unde trebuia sa fie"
Adevarul.ro
Fiul lui Donald Trump, partida de vanatoare in Mongolia alaturi de un oligarh rus din cercul apropiatilor lui Putin
DigiSport.ro
De mana cu iubita sa, Lamine Yamal a fost abordat de o alta femeie si ce a urmat face inconjurul lumii
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Scade prețul gigacaloriei de la 1 noiembrie, scad și facturile. Cine sunt consumatorii care vor plăti facturi mai mici până în primăvară
  2. Mircea Abrudean (PNL): "Nu există nicio grea moștenire, PSD nu trebuie să folosească aceste pretexte pentru a justifica o nouă creștere de taxe"
  3. Apple poate verifica acum unele iPhone-uri returnate fără să deschidă cutia
  4. Instituțiile publice din România au interdicție la software rusesc până în 2035
  5. Luca Niculescu afirmă că guvernul "nu dorește în niciun caz mărirea taxelor, a impozitelor, introducerea unor taxe noi”. Totuși, "nu avem toate detaliile", recunoaște premierul
  6. ApiFirme.dev: datele fiscale ale clienților tăi, într-un singur loc
  7. Termocentrala Turceni rămâne fără Grupul 5 după o avarie la cazan. Reparații la fiecare 4-6 săptămâni în lipsa investițiilor
  8. Avocatul Piperea avertizează că impozitele pe locuințe ar putea crește chiar și de 25 de ori de la 1 ianuarie. "Este evident că destinul acelor familii este evacuarea"
  9. TrevIQ | Analiză rezultate trimestriale (T3 2026). Abonați record, umbriți de riscul SpaceX
  10. Ce venituri sunt necesare pentru ca o familie formată din doi adulți și doi copii să trăiască decent în România. Pe ce se cheltuie cei mai mulți bani ANALIZĂ

Ultimele emisiuni

Acum 25 minute

Ziare.com Fara Filtru, cu Alice Stroescu,
Fără Filtru Ep. 98 - Minorii nu vor mai putea închiria trotinete electrice în București