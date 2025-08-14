Trump a uitat brusc de Putin. Frica președintelui SUA de o superputere l-a făcut să ia o măsură drastică

Summitul dintre liderii Statelor Unite și Rusiei din Anchorage, Alaska, se apropie cu pași repezi, dar Donald Trump pare că a uitat brusc de Putin, pentru câteva ore. Frica președintelui SUA de o superputere l-a făcut să ia o măsură drastică, atipică. Deși a stabilit tarifele vamale pentru toate importurile provenite din țările lumii la 8 august, el a amânat taxele pentru produsele din China, pentru încă 90 de zile.

„China te învinge cu comerțul, Rusia te învinge cu războiul”, a meditat președintele Donald Trump pe 11 august. Reflecția sa a venit cu doar câteva ore înainte de a prelungi un armistițiu comercial fragil cu China pentru încă 90 de zile. După luni de tarife vamale reciproce, războiul comercial sino-american s-a instalat într-o stagnare precară, potrivit The Economist.

China folosește timpul pentru a perfecționa un arsenal sofisticat de arme economice devastatoare. Chiar dacă părțile contemplă un acord mai amplu pentru a stabiliza cea mai importantă relație comercială a planetei - în valoare de 659 de miliarde de dolari pe an - China știe că puterea sa nu constă în ceea ce cumpără, ci în ceea ce vinde.

Ads

Acest lucru este departe de ultima dată când președintele Xi Jinping și domnul Trump s-au confruntat față în față pe tema comerțului în 2019. Xi Jinping a fost de acord să cumpere mai multe bunuri americane într-un acord mult criticat în China. Acesta s-a încadrat într-un model stângaci.

Pe atunci, China avea tendința de a pedepsi încălcările prin tăierea accesului la piața sa de consum, cum ar fi vinul australian sau carnea de vită lituaniană. Nu mai este cazul. Acum, armele economice ale domnului Xi comprimă lanțurile de aprovizionare și industriile străine care depind de acestea.

Victoriile chineze s-au acumulat în ultimele luni. Prima a fost lovitura de maestru a domnului Xi în aprilie: riposta împotriva tarifelor americane prin sufocarea aprovizionării cu minerale de pământuri rare rafinate în China și magneți critici pentru industria americană.

Ads

În câteva săptămâni, industria auto americană de 1,5 trilioane de dolari, printre altele, a intrat în panică, iar Trump a căutat pacea. În iulie, Uniunea Europeană a dat greș în perioada premergătoare unui summit UE-China, după ce fluxurile de minerale de pământuri rare și tehnologie a bateriilor către Europa au încetinit fără explicații. Accelerarea acestora a devenit apoi un subiect de negociere.

Totul pare a fi în conformitate cu planul foarte atent al domnului Xi. În 2020, el a cerut Chinei să creeze dependențe asimetrice, prin eliminarea propriilor lanțuri de aprovizionare de inputuri străine, căutând în același timp să „întărească dependența lanțurilor de producție internaționale de China”.

China a apelat la sancțiuni economice record

Într-o întâlnire secretă din aprilie acel an, Xi a declarat unui puternic organism al Partidului Comunist că astfel de dependențe reprezintă „o contramăsură puternică și o capacitate de descurajare împotriva străinilor care ar întrerupe artificial aprovizionarea [către China]”. China dorește ca alte țări să depindă de ea fără ca aceasta să depindă de ele.

Ads

Utilizarea de către China a sancțiunilor economice de tot felul a atins un nivel record în 2025, conform datelor colectate de Viking Bohman de la Universitatea Tufts și coautorii acesteia. La fel ca controalele americane la export, pe baza cărora este modelat noul regim al Chinei, este greu să reziști folosirii armelor dlui Xi, chiar și cu riscul unor consecințe negative. „Beijingul nu a fost surprins să constate că are un efect de levier, dar trebuie folosit discret”, spune Xiang Lanxin de la Universitatea Națională din Singapore.

Deci, cum funcționează armele economice ale Chinei? În ultimii ani, oficialii lui Xi au întocmit o listă de bunuri pe care China le produce și de care lumea are nevoie. După alegerea lui Trump anul trecut, guvernul Chinei s-a pregătit. A implementat o schemă de licențiere la export, mult așteptată, pentru peste 700 de produse.

Producătorii chinezi care le solicită trebuie să știe cine este utilizatorul final al bunurilor lor și să raporteze acest lucru. Acest lucru a permis Chinei să continue să sufoce aprovizionarea cu pământuri rare către anumite firme occidentale de apărare, chiar dacă a reluat fluxul către America ca parte a armistițiului comercial.

Ads

Utilizarea de către China a armelor sale economice în acest an a fost în principal defensivă - ca răspuns la politicile comerciale americane. Aceasta înseamnă că domnul Xi se va confrunta probabil cu un dezavantaj pe care America îl cunoaște bine: cu cât sunt folosite mai multe sancțiuni, cu atât riscă să devină mai puțin eficiente.

Pentru ca o „strangulare” să fie eficientă, o țară trebuie să aibă un cvasi-monopol în furnizarea unui anumit bun sau serviciu, spune Matteo Maggiori de la Universitatea Stanford. „Puterea de sancționare este neliniară, ceea ce înseamnă că diferența dintre controlul a 95% și 85% dintr-o piață este diferența dintre dacă țintele sancțiunilor pot găsi sau nu furnizori alternativi”, spune Maggiori.

Ads