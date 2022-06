Prețurile la combustibili, servicii și alimente par să nu se mai oprească din creșteri. Guvernul anunță măsuri pentru românii cu venituri mici spunând că astfel vor face față scumpirilor. Președintele Klaus Iohannis spune că ”experții” trebuiau să anticipeze că va veni o criză economică.

Marți, 7 iunie, președintele Klaus Iohannis vorbea despre necesitatea măririi pensiilor pentru a-i proteja pe cei care nu fac față creșterilor de prețuri și că ”venitul minim trebuie să asigure un trai decent minimal”. Însă a dat vina pe ”experți” că nu au știut să anticipeze criza economică și că în prezent comentariile sunt de prisos.

Analiștii economici spun că este un lucru grav faptul că președintele nu a fost informat cu privire la valul de criză ce urmează să se abată peste noi, cu atât mai mult cu cât nu numai România este în această situație. Pandemia a zdruncinat serios economia românească și era normal ca ”unda de șoc” să se întindă pe o perioadă mai mare de timp. Iar războiul din Ucraina a agravat situația deja grea în care ne aflam.

Consultant economic: Este grav că președintele nu a avut informații despre criza în care ne aflăm

Consultantul economic Adrian Negrescu este de părere că autoritățile nu sunt capabile să privească în perspectivă și să anticipeze fenomenele economice.

”Faptul că președintele României nu a avut informații despre criza în care ne aflăm este un lucru foarte grav. Pentru ce plătim experții din aparatul prezidențial dacă nu au fost capabili să estimeze un fapt pe care îl anticipăm încă din 2020 - că pandemia, tipărirea trilioanelor de dolari și euro, înghețarea activității și statul acasă ne vor costa cu vârf și îndesat, iar factura crizei o vom plăti prin inflație.

Dacă a urmat sfaturile domnului Cîțu, la acea vreme premier, atunci ignoranța președintelui este de înțeles. Faptul că autoritățile nu sunt capabile să privească în perspectivă este deja de notorietate. Să nu uităm că în 2020, ministrul Popescu ne dădea asigurări că liberalizarea piețelor de energie se va traduce într-o scădere semnificativă a facturilor.

Din păcate, România practică politica struțului cu capul în nisip. Poate trece criza de la sine. Nu suntem capabili, așa cum spunea și președintele, să anticipam fenomenele economice. Laudele la adresa Guvernului Ciucă denotă modul în care percepem realitatea economică”, a explicat consultantul economic Adrian Negrescu pentru Ziare.com.

”Situația pare similară cu cea în care căutam de unde vine coronavirusul”

Cristian-Gabriel Seidler, membru în Comisia de muncă, specializat pe pensii, consideră că atunci când vorbesc, experții nu sunt ascultați.

”Inițial era vinovat războiul din Ucraina. Acum sunt vinovați experții pentru că nu au spus că vine criza. Însă, Guvernul României nu are, instituțional, o Comisie Națională de Prognoză? Ce a prognozat comisia respectivă? Nu a avertizat guvernul cu privire la acest val?

Chiar dacă experții nu le-ar fi spus că vine criza. În acest moment situația seamănă cu acea căutare a coronavirusului. Nu se știa exact dacă vine de la liliac sau de la laboratorul din Wuhan. Întrebarea este cum îl combatem, pentru că îl avem deja. Ce mai contează acum cum a venit, cine a prevăzut și cine nu a prevăzut? Avem o criză. Stăm să căutăm cine a trebuit să o prevadă și cine nu a prevăzut-o sau ne gândim cum să combatem efectele ei?

Iar atunci când anunți un al treilea pachet de măsuri anti-criză dar tu nu l-ai implementat nici pe primul, este o chestiune de comunicare să încerci să dai vina pe niște experți care nu au prevăzut-o”, a explicat Cristian-Gabriel Seidler pentru Ziare.com.

Specialistul consideră că de fapt este o încercare de distragere a atenției publice ”de la incapacitatea de a rezolva problema de la vinovații pentru existența acestei situații”.

Seidler este de părere că nu trebuie să fii doctor în economie ca să îți dai seama că ”toți banii care s-au injectat în economie, nu numai în România, pe perioada pandemiei vor produce inflație”.

Banii pentru pensii, de fapt nu există

Referitor la creșterea pensiilor, parlamentarul spune că este nevoie de acest lucru și ar fi putut, în teorie, să crească. Însă, se pare că nu sunt bani suficienți.

”Nu știm nici cu cât se măresc pensiile și nici de când se întâmplă acest lucru. Eu am făcut un calcul. Dacă inflația a fost până acum de 14,2% este o variantă sustenabilă ca pensiile să crească de la 1 iulie cu 18%. La acea valoare de 1.875 de lei a punctului de pensie care ar fi fost în momentul de față dacă se aplica Legea 127 privind sistemul public de pensii. Dacă pentru următoarele șase luni, creștem de la 1.856 la 1.875 România ar mai cheltui 9,1 miliarde de lei, anul acesta, pe pensii.

Aceste 9,1 miliarde de lei suplimentare, pe lângă cele 98,5 care sungt alocate oricum pentru pensii în Legea Bugetului asigurărilor sociale de stat și cu 0,93% din PIB, pentru pensiile speciale, în total dau 9,04% din PIB. Adică cu mult sub față de acel 9,40% din PIB de care se tot plâng că le-ar sta în calea posibilității de a mări pensiile.

Deci nu pragul din PNRR stă în calea măririi pensiilor ci faptul că nu au acești bani. De ce nu au acești bani? În primele trei luni ale acestui an, România a încasat cu 18 miliarde de lei mai mult față de perioada similară a anului trecut. Dacă nu ar fi risipit banii pe nu se știe ce – am o singură idee: 20.000 de angajați în plus – și nu ”bubuie” indicatorii, ar fi avut bani. Deci nu din cauza PNRR-ului nu se pot mări pensiile.

În rest nu se vede nicio creștere la niciun alt indicator”, a mai spus Cristian-Gabriel Seidler.

”Se plâng că nu i-au avertizat economiștii dar când le spun să nu crească cheltuielile nu-i ascultă”

Specialistul a mai punctat faptul, referitor la ”experții” care trebuiau să prevadă criza că aceștia, oricât de mult ar fi vorbit, oricum nu sunt ascultați.

”Se plâng că nu i-au avertizat economiștii, iar acum când le spun să nu mărească cheltuielile salariale pe timp de criză, ei fac exact inversul. Ne plângem că nu ne spun economiștii, dar când ne spun ceva, oricum nu-i ascultăm. Este doar o distragere a atenției pentru că în realitate nu sunt în stare să ia măsuri pentru contracararea acestei crize.

Când ai o criză faci două lucruri: o contracarezi, pe de o parte și apoi încerci să diminuezi răspândirea efectului negativ în timp. Însă nu este nicio măsură luată pentru a diminua această problemă.

În continuare, TVA-ul la energie este de 19% deși ar putea fi de 5%, ceea ce se reflectă nu doar în prețul gazelor, al electricității pe care îl plătim cu toții dar îi afectează în primul rând pe cei cu venituri mici ci și în prețul alimentelor, iar acolo este dublu impact. Iar dacă vorbim despre pătura cea mai afectată, românii cu venituri mici, cea mai mare parte a banilor merg pe întreținerea locuinței și mâncare. Iar la mâncare inflația nu este numai de 14% ci aproape dublă.

Atunci, în loc să diminuez acest efect scăzând TVA-ul la energie și astfel și la alimente, este mai ușor să încasezi bani din taxe mai mari”, a mai punctat Cristian-Gabriel Seidler.

Președintele consideră că experții nu au anticipat criza economică

Președintele spus marți, într-un briefing, răspunzând întrebării unui jurnalist care se referise la inflație și la măsuri de creștere a acesteia, că ”experții” nu au știut să anticipeze criza economică și că în prezent comentariile sunt de prisos.

”M-aş fi bucurat ca acești experți să ne spună înainte că vine criza, ca să ne pregătim un pic. Așa, post factum, este ușor de comentat. Guvernul își face treaba cât poate de bine. Nu putem să explicăm populației că acum nu creştem nici salariile, nici pensiile, ca să nu creştem inflaţia şi pe urmă mai vedem.

Trebuie să fim realiști. Oamenii au așteptări - și ele sunt legitime - de la Guvern să vină cu soluții și acum, și pentru termen mediu și pentru termen lung și din câte am discutat cu premierul și cu miniștrii, și discutăm destul de frecvent și discutăm și la nivelul coaliției, toate aceste chestiuni sunt avute în vedere și se lucrează pe ele.

Vedeți că în fiecare săptămână apar noi și noi măsuri pentru a rezolva problemele, pentru a avea grijă să crească economia și pentru a combate inflația. Sigur, există tot felul de teorii, le cunoaștem, cu măsuri pro-ciclice și măsuri anti-ciclice. În final, sigur, guvernul va trebui să se îngrijească și să stabilizeze nivelul veniturilor populației, dar și să scadă inflația şi așa se va întâmpla”, a declarat președintele Iohannis.

De asemenea, președintele a mai subliniat că este încă nevoie de multe măsuri pentru a fi siguri că în România nu va fi criză alimentară, și că ”în perioada următoare” Guvernul va veni cu astfel de măsuri pentru sprijinirea producţiei şi asigurarea unor rezerve.

