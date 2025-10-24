Bugetarii care nu simt criza din România. Șefii din companiile de stat au salarii chiar și de 250.000 de lei pe lună. Lista celor mai mari venituri

Criza economică afectează, teoretic, toți cetățenii României, dar sunt și persoane care suportă fără probleme măsurile de austeritate.

Șefii din companiile de stat o duc bine, întrucât chiar şi cele mai mici societăţi, de care puțină lume a auzit, au bugete generoase de salarii, informează Observator News la data de 24 octombrie 2025.

Cele mai mari câştiguri salariale, la stat, ar fi în companiile din energie şi transporturi.

De exemplu, doi directori de la Romgaz câştigă fiecare peste 3 milioane lei brut anual, ceea ce înseamna circa 250.000 de lei, brut, pe lună.

Directorii de la Transelectrica sunt plătiţi, și ei, cu peste 3 milioane de lei pe an.

Un alt caz special este la Hidroelectrica. Aici sunt cinci directori si fiecare câştigă 2,3 milioane de lei pe an (echivalentul a peste 190.000 de lei pe lună).

La Nuclearelectrica, unui director i se oferă peste 2 milioane lei pe an.

Şeful Transgaz încasează, și el, aproape un milion de lei anual.

Membrii Consiliilor de Administrație primesc, și ei, sume consistente. De exemplu, la Compania Aeroporturi București, indemnizația lunară ajunge la 70.000 de lei. La Transelectrica, această indemnizație se apropie de 30.000 de lei. LA TAROM, indemnizația este de 25.000 lei, iar la RA-APPS, indemnizația lunară depășește 20.000 de lei.

Se poate spune că a dat norocul și peste șefii din Compania Naţională Loteria Română. Aici sunt cinci membri în Consiliul de Administraţie, iar fiecare câştigă 19.300 de lei brut pe lună. Cei doi directori încasează o indemnizaţii brute de aproape 39.000 de lei, respectiv 26.000 de lei.

O societate mică, mai puțin cunoscută, este cea care tipăreşte Mersul Trenurilor. Aici, directorul ia o indemnizaţie brută de aproape 18.000 de lei pe lună (echivalentul a 11.000 de lei net) iar fiecare membru din Consiliul de Administraţie încasează circa 5.000 de lei brut pe lună.

"Există statistici care arată clar că venitul mediu net în sectorul privat în momentul de faţă este cam cu 20-25% sub venitul mediu net din sectorul public", a declarat Cristian Păun, analist economic.

Salariile bugetarilor au consumat anul trecut 164 miliarde de lei, adica peste 9% din Produsul Intern Brut.

"Se fac numiri de către politicieni şi pentru că aceste consilii de administraţie la rândul lor, mai departe, stabilesc cine să fie director, cine să fie subdirector. Evident că tot în Consiliile de Administraţie se aprobă grilele de salarizare", a explicat analistul economic Cristian Păun.

