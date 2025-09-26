Scenariu negru pentru 2026 anunțat de consilierul guvernatorului BNR. "Riscăm o criză ca în Grecia, fără bani de pensii și salarii"

Autor: Adrian Zia
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 18:10
Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, Mugur Isărescu, a declarat vineri, 26 septembrie, că cel mai rău scenariu care poate avea loc în România, în anul 2026, este "să fim în situația Greciei".

Rădulescu a afirmat, pentru Antena 3 CNN, că țara noastră riscă o "depreciere de curs puternică", dar și că, "dacă nu suntem oameni serioși și nu ne facem treaba, rămânem fără bani pentru salarii și pensii".

"Dacă avem această creștere semnificativă, nu un procent, două procente la încasarea TVA-ului, atunci avem o mare șansă ca să nu fie nevoie de alte majorări de impozite. Dacă nu se întâmplă asta, e inevitabil să se întâmple majorări de impozite.

Să știți că până la urmă TVA-ul este cel mai ușor de aplicat impozit. Este impozitul care se aplică, cum ar veni, de azi pe mâine, la toată lumea, se aplică, iar efectele se văd imediat.

Sigur, există și inflație pe care o ai, din asta, există o scădere a puterii de cumpărare, dar eu n-aș merge până acolo în acest moment. Eu zic în acest moment că lucrurile pot să se așeze pe o cale onorabilă, fără să ajungem acolo", a spus Rădulescu.

România poate ajunge în situația Greciei, riscând să rămână fără bani de pensii și salarii, a mai spus consilierul guvernatorului Băncii Naționale.

"Putem ajunge mult mai rău (N.r. - decât TVA-ul de 24%). Riscăm depreciere de curs puternică, riscăm să nu mai avem bani pentru salarii, pentru pensii. Ne putem uita la ce s-a întâmplat în Grecia și aici am fi dacă nu reușim să fim oameni serioși și să ne facem treaba", a explicat el.

