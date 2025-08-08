900.000 de români loviți de criză într-o țară occidentală: S-a ajuns la cel mai scăzut nivel de la pandemie

Germania se confruntă cu o criză economică, cea mai mare de la pandemie FOTO: X@gisipen

Mulți analiști au numit națiunea vestică ”tigrul Europei” datorită creșterii economice impresionante, dar această țară unde trăiesc peste 900.000 de români este lovită acum de un fenomen îngrijorător. Datele statistice publicate la Berlin arată că producția industrială a Germaniei a ajuns la cel mai scăzut nivel de la pandemia din 2020. Producția industrială a scăzut în iunie cu 1,9% față de luna precedentă, a anunțat agenția federală de statistică Destatis, o scădere mai abruptă decât o diminuare de 0,5% prognozată de analiștii chestionați de firma de date financiare FactSet.

Producția industrială a Germaniei a scăzut la cel mai scăzut nivel în iunie de la pandemia din 2020, au arătat datele de joi, subliniind fragilitatea celei mai mari economii a Europei, chiar înainte de intrarea în vigoare a tarifelor americane mai mari, conform Yahoo Finance.

Au existat scăderi deosebit de puternice în fabricarea de mașini și produse farmaceutice, contribuind la scăderea producției industriale generale la nivelurile înregistrate ultima dată în mai 2020, în timpul pandemiei de coronavirus.

Destatis a efectuat, de asemenea, o revizuire majoră a datelor privind producția industrială din mai, afirmând că indicatorul a scăzut cu 0,1%. Anterior, raportase o creștere sănătoasă de 1,2%.

Analistul băncii ING, Carsten Brzeski, a declarat că datele sumbre ar putea determina o revizuire descendentă a unei estimări inițiale care arăta că economia s-a contractat ușor în al doilea trimestru. „Acestea sunt vești proaste”, a spus el. „La prima vedere, industria rămâne blocată într-o perioadă foarte lungă de scădere a nivelului.”

O serie de date promițătoare publicate de la începutul anului au stârnit speranțe că ce a fost mai rău ar fi trecut pentru economia Germaniei. Centrul tradițional de exporturi al zonei euro s-a contractat în ultimii doi ani, afectat de costurile ridicate ale energiei și de concurența acerbă a Chinei - și acum se confruntă cu o lovitură suplimentară masivă din cauza atacului tarifar al lui Trump.

O nouă taxă de bază americană de 15% asupra exporturilor Uniunii Europene a intrat în vigoare joi, UE fiind printre zecile de parteneri comerciali ai SUA care se confruntă cu tarife mai mari. „Pare foarte puțin probabil ca exporturile să poată fi din nou în curând un motor semnificativ de creștere pentru economia germană”, a spus Brzeski. „Noile tarife vor afecta în mod clar creșterea economică.”

„Perspectivele pe termen mediu pentru industria germană rămân slabe, deoarece creșterea slabă atât în Europa, cât și în China, precum și concurența tot mai mare din partea producătorilor chinezi vor afecta probabil puternic cererea de bunuri industriale germane”, a adăugat Palmas.

Exporturile Germaniei în SUA au scăzut

Datele publicate joi au arătat, de asemenea, că exporturile germane în iunie către Statele Unite au scăzut cu 2,1%, după ce au înregistrat o scădere abruptă în mai. Exporturile totale au crescut în iunie cu 0,8% față de luna precedentă, a declarat Destatis, mai mult decât creșterea de 0,5% așteptată într-un sondaj FactSet în rândul analiștilor.

De asemenea, biroul de statistică a revizuit datele pentru luna mai, la o scădere de 0,1% față de luna precedentă, comparativ cu o cifră provizorie de creștere de 1,2%. Biroul a atribuit revizuirea corecțiilor din partea unităților din sectorul auto, potrivit Reuters.

Producția a scăzut cu 1% față de trimestrul al doilea în trimestrul al doilea, ceea ce înseamnă că industria a scăzut cu aproximativ 0,3% din PIB în trimestrul trecut, a declarat Palmas.

„Opinia noastră anterioară, conform căreia economia germană va experimenta cel puțin o revenire ciclică, a fost supusă unei presiuni enorme”, a spus Brzeski. „La valoarea nominală, industria rămâne blocată într-o perioadă foarte lungă de atingere a minimului.”

Exporturile germane au crescut cu 0,8% față de luna precedentă în iunie, depășind creșterea de 0,5% prevăzută de analiști. Exporturile către țările Uniunii Europene au crescut cu 2,4%, în timp ce livrările către națiuni din afara UE au scăzut cu 1,2%, a declarat biroul de statistică.

Exporturile către Statele Unite au scăzut cu 2,1% față de luna mai, marcând o a treia scădere lunară consecutivă și atingând cea mai scăzută valoare din februarie 2022. Economia Germaniei orientată spre exporturi este de așteptat să fie grav afectată de tarifele americane. SUA a fost cel mai mare partener comercial al Germaniei în 2024, cu comerț bilateral cu bunuri în valoare totală de 253 de miliarde de euro.

Importurile au crescut cu 4,2% pe o bază ajustată calendaristic și sezonier față de luna mai, a declarat biroul. Excedentul comercial exterior al Germaniei s-a redus la 14,9 miliarde de euro (17,39 miliarde de dolari) în iunie, față de 18,5 miliarde de euro în mai și 20,3 miliarde de euro în iunie 2024. De menționat faptul că românii formează cea mai mare comunitate de străini originari dintr-o țară UE în Germania, cu peste 900.000 de cetățeni.

