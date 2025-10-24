Semnalul de alarmă tras de un cunoscut profesor de economie: „Suntem la intrarea într-o criză economică!”. Cine ar fi vinovatul

Semnalul de alarmă tras de un cunoscut profesor de economie: „Suntem la intrarea într-o criză economică!". Cine ar fi vinovatul
Un profesor de economie din România trage un puternic semnal de alarmă. România se află în fața unei crize economice, de care e responsabil exclusiv guvernul.

Mircea Coșea a exprimat punctul de vedere, pe marginea acestui subiect, pentru Ziare.com.

„Se anunță un an dificil în care vom suporta nu efectele unei crize internaționale, ci efectele greșelile actualei guvernări. Actuala guvernare a reușit să facă prin ‘pachetele’ 1 și 2 un lucru foarte grav, să transforme criza bugetară într-o criză economică. Noi suntem la intrarea într-o criză economică. Probabil că nu vom avea recesiune, ci o creștere minimă, dar sunt alte elemente ce arată că suntem într-o criză. Unul dintre cele mai importante de până acum, apariția și creșterea foarte rapidă a șomajului, în România. Inflația, foarte mare. Apoi, căderea puterii de cumpărare și nu numai a categoriilor defavorizate, ci și a clasei de mijloc”, a declarat analistul economic.

Veste proastă pentru români: „Principala cauză a inflației în România, care e prețul enorm al energiei, nu se va rezolva în anul 2026”

Criza energetică nu va fi soluționată anul viitor, mai avertizează cadrul universitar.

„Principala cauză a inflației în România, care e prețul enorm al energiei, nu se va rezolva în anul 2026. O anumită modernizare și structurare a producției energetice în România cere timp, nu se va rezolva în 2026. Fără a avea vreo informație de la guvern în acest sens, nu cred, personal, că vor apărea noi taxe și impozite la nivel național, respectiv o creștere a TVA-ului. Asta pentru că nu ar avea efecte pozitive, ci din contră, negative. O creștere ar duce la o diminuare a colectării și la o înflorire a economiei ‘negre’ sau ‘gri’, oricum nefiscalizată”, a concluzionat Mircea Coșea.

