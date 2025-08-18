Obiceiul de cumpărături al românilor care prevestește o criză economică. Fenomenul apare mereu în vreme de instabilitate: „Ca economist, mă îngrijorează foarte mult aceste trenduri”

Autor: Alexandru Negrici
Luni, 18 August 2025, ora 03:25
Obiceiul de cumpărături al românilor care prevestește o criză economică. Fenomenul apare mereu în vreme de instabilitate: „Ca economist, mă îngrijorează foarte mult aceste trenduri”
Supermarket Foto: Pixabay

În perioade economice pline de incertitudini, tot mai mulți oameni adoptă un stil de consum numit „treatonomics”, care presupune renunțarea la cheltuieli mari și la unele standarde materiale, dar păstrarea unor mici răsfățuri sau experiențe speciale care aduc bucurie și ridică moralul.

Fenomenul, asemănător cu „efectul rujului” observat încă de la Marea criză din 1929-1933, se traduce prin cumpărarea de produse accesibile, precum cosmetice, lumânări, obiecte decorative, jucării colecționabile sau, ocazional, bilete costisitoare la evenimente foarte dorite.

Fenomenul este foarte prezent și în România, unde, din cauza incertitudinii economice, oamenii nu își mai permit city break-uri, dar în schimb merg la cafeneaua din centru pentru a-și comanda un matcha. Sau, din moment ce oamenii nu își mai permit mobilă nouă în apartament, se rezumă la o redecorare prin covorașe noi sau fețe de masă.

În aceeași notă ne putem explica, de asemenea, explozia vânzărilor pentru brelocurile Labubu, precum și numărul mare de persoane prezente la festivalurile de muzică. Spre deosebire de „plăcerile vinovate”, aceste răsfățuri nu provoacă remușcări, fiind văzute ca o strategie de a face față mintal, în fața nesiguranței economice.

Obiceiul de consum îndreptat mai degrabă către „mici bucurii” e o consecință a stresului pe care îl resimt tinerii, a explicat economistul Marius Stroescu pentru Ziare.com.

„Tinerii își acordă mici momente de răsfăț, fie că vorbim de un matcha la nou loc deschis în cartier, fie că vorbim de o cafea de specialitate din Etiopia și lista continuă, bineînțeles, cu microtrenduri pentru fiecare bulă de interes. Este un mecanism de adaptare și de reziliență în fața stresului cronic și a presiunii unei economii slăbite. Ca economist, mă îngrijorează foarte mult aceste trenduri pentru că trebuie să te uiți în spatele lor, la ce ne indică.

Trebuie să aducem acest subiect în discuțiile de zi cu zi, ca să putem avea o mobilizare semnificativă, ca să putem pune presiune pe clasa politică, care e complet depășită de aceste provocări”, a explicat economistul.

Cu privire la motivele acestui stres, Marius Stroescu a adus în vedere costul foarte scump al traiului.

„Pentru a înțelege de unde vine acest stres, cred că e important să ne uităm, de exemplu, la cât înseamnă o chirie medie raportată la un salariu mediu. Și să luăm, spre exemplu, cazul Bucureștiului.

Ajungem la concluzia că dintr-un salariu mediu în București, aproape jumătate se duce pe chirie și utilități. Acum, realitatea e totuși mult mai gravă decât cifrele, pentru că mulți nu ajung să facă acel salariu mediu, dar costurile sunt aceleași. Și în aceste condiții, când rămâi fără jumătate sau, în multe dintre cazuri, mult mai mult de jumătate din salariu, doar ca să nu dormi pe stradă, întrebarea din sufletele multora rămâne: „eu ce fel de viață trăiesc?”, a mai explicat economistul.

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

