România traversează cel mai dificil sezon rece pentru sistemul energetic din ultimii 10 ani. Ce rol poate juca centrala de la Mintia ANALIZĂ

România traversează cel mai dificil sezon rece pentru sistemul energetic din ultimul deceniu, în condițiile în care cele două reactoare de la Cernavodă sunt oprite de trei luni, iar producția hidrocentralelor s-a redus semnificativ din cauza secetei.

Salvarea ar putea să vină de la Mintia, a cărei producție de energie va crește până la finalul anului, arată o analiză Frames. Mai mult, România are șanse serioase să devină din nou exportator net de electricitate în 2027 și să se apropie de independența energetică, susțin consultanții.

”România traversează cel mai dificil sezon rece pentru sistemul energetic din ultimul deceniu. Cele două reactoare de la Cernavodă, care asigură în mod obișnuit aproximativ o cincime din electricitatea țării, sunt oprite de aproape trei luni. Seceta a coborât Dunărea sub nivelul la care centrala nucleară își poate răci instalațiile, iar aceeași lipsă de apă a redus serios producția hidrocentralelor. Sistemul energetic național se află în stare de alertă încă din 1 august. România a pierdut temporar exact acele surse care produceau constant, la costuri mici, și care asigurau echilibrul rețelei în orice moment al zilei”, arată luni, 2 noiembrie, într-un comunicat de presă, consultanții Frames.

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În acest context, pe 28 octombrie, piața românească pentru ziua următoare a înregistrat cel mai ridicat preț mediu dintre cele 34 de piețe europene urmărite zilnic, de aproximativ 311 euro pe megawatt-oră. În aceeași zi, Germania a avut circa 249 de euro, Franța circa 253, iar țările nordice au rămas sub 10 euro.

”În intervalul de seară, între 21:15 și 21:30, prețul la București a urcat peste 434 de euro pe megawatt-oră. Aceste cifre nu ajung imediat în facturile populației, protejate parțial de contractele cu preț fix, dar se transmit rapid în costurile industriei, ale comerțului și, cu întârziere, în prețurile de consum”, se precizează în analiza Frames.

Mintia, colacul de salvare pentru această iarnă

Cea mai mare speranță pentru lunile reci vine de la Mintia, noua centrală în ciclu combinat pe gaze, construită de grupul Mass Global, în urma unei investiții de 1,4 miliarde de euro, și care are o capacitate totală proiectată de aproximativ 1.700 de megawați. Prima turbină a început să trimită energie în rețea pe 15 octombrie, iar calendarul operatorului de transport prevede ca aproximativ 1.000 de megawați să fie disponibili până la sfârșitul anului, ceea ce ar fi echivalentul a aproape 12% din capacitatea funcțională actuală a sistemului. La aceasta se adaugă centrala de la Iernut, de 430 de megawați, un proiect întârziat de aproximativ cinci ani, care ar trebui să intre în producție cel mai probabil în prima parte a lui 2027.

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Rolul acestor centrale este unul de echilibru, nu de ieftinire a energiei, avertizează consultanții.

”Mintia este o veste foarte bună pentru siguranța sistemului în această iarnă, pentru că reduce riscul ca România să rămână dependentă de importuri tocmai în orele de vârf. Nu trebuie însă să ne așteptăm ca o centrală pe gaze să facă energia ieftină. Ea stabilizează sistemul, dar prețul energiei produse depinde de piața gazelor”, declară Adrian Negrescu, manager Frames.

Acesta spune că noul ministru al Energiei, Dumitru Chisăliță, a pus pe masă o țintă ambițioasă: conectarea a 5.800 de megawați noi de producție până la sfârșitul lui 2027, atât din surse regenerabile, cât și din centrale care pot funcționa indiferent de condițiile meteo.

”Ținta de 5.800 de megawați este realistă doar dacă statul încetează să mai fie frâna. Investitorii privați au demonstrat că pot construi repede. Problema este că rețeaua, avizele și racordările merg de câteva ori mai încet decât șantierele. Iar decizia de a nu mai închide centralele pe cărbune până nu avem cu ce le înlocui este una de bun-simț, pe care trebuia să o luăm de la început”, spune Adrian Negrescu.

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Revoluția solară

Transformarea cea mai rapidă a sistemului energetic românesc s-a petrecut pe acoperișuri și pe terenurile agricole transformate în parcuri fotovoltaice. Potrivit analizei Frames, numărul prosumatorilor a trecut de 300.000 la începutul acestui an, cu o capacitate instalată de aproximativ 3.400 de megawați, de peste două ori mai mult decât la sfârșitul lui 2023.

În primele opt luni din 2026 s-au conectat la rețea peste 2.500 de megawați noi, dintre care mai mult de jumătate în solar și peste 660 de megawați în stocare. Operatorul de transport estima încă aproximativ 2.000 de megawați până la finalul anului, jumătate în baterii.

Următorul val este cel al proiectelor hibride de mari dimensiuni. Parcul de la Ogrezeni, din județul Giurgiu, de exemplu, dezvoltat de compania austriacă Enery, combină 534 de megawați de panouri fotovoltaice cu un sistem de stocare de peste un gigawatt-oră, într-o investiție de peste 460 de milioane de euro, care ar urma să fie finalizată în vara lui 2027.

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”Frames estimează că, dacă marile proiecte hibride, centralele pe gaze de la Mintia și Iernut și gazele din Marea Neagră intră în funcțiune în calendarul anunțat, România are șanse serioase să devină din nou exportator net de electricitate în 2027 și să se apropie de independența energetică. Condiția decisivă este rețeaua. Racordarea prosumatorilor și a parcurilor fotovoltaice avansează mult mai lent decât construcția lor: doar 41% dintre proiectele care au primit aviz tehnic au ajuns să fie conectate în termen de un an și jumătate”, se precizează în comunicat.

În zilele cu mult soare, rețeaua din anumite zone ajunge la limita capacității, iar energia produsă nu poate fi preluată. Transelectrica are un plan de investiții de peste 2 miliarde de euro pe zece ani, însă ritmul lui trebuie accelerat pentru a ține pasul cu investițiile private, spun consultanții.

”Independența energetică nu mai depinde de cât producem, ci de cât reușim să transportăm și să stocăm. Avem deja mii de megawați solari care lucrează la jumătate de capacitate pentru că rețeaua nu îi poate prelua. Dacă Transelectrica rezolvă blocajele de transport, parcurile hibride de tipul celui de la Ogrezeni pot schimba complet echilibrul sistemului încă din 2027”, afirmă Adrian Negrescu.

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Pe termen mediu, sistemul energetic are toate ingredientele unei transformări reale: investiții private record în solar și stocare, gaze proprii în Marea Neagră și un obiectiv guvernamental de 5.800 de megawați noi până la finalul lui 2027.

”Veriga slabă rămâne, însă, rețeaua de transport și distribuție, iar de viteza cu care va fi modernizată aceasta depinde dacă 2027 va fi anul independenței energetice sau încă un an în care energia ieftină de la prânz se pierde, iar cea scumpă de seară se importă”, arată analiza Frames.

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