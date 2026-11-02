Grupul 5 al Termocentralei Turceni a fost repus în funcțiune. Sindicatele spun că din cauza lipsei de investiții, termocentrala se închide în fiecare lună pentru reparații

Autor: Olivia Andrei
Luni, 02 Noiembrie 2026, ora 11:39
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Grupul 5 al Termocentralei Turceni a fost repus în funcțiune. Sindicatele spun că din cauza lipsei de investiții, termocentrala se închide în fiecare lună pentru reparații
Termocentrala Turceni, parte a Complexului Energetic Oltenia FOTO Hepta

Grupul energetic 5 de la Termocentrala Turceni, care face parte din Complexul Energetic Oltenia (CEO) alături de Sucursala Energetică Rovinari, a fost repornit, duminică, după ce lucrările de reparații la cazanul avariat marțea trecută au fost finalizate mai devreme decât se preconizase. În acest moment, la Rovinari este pornit un singur grup energetic, cel de-al doilea fiind oprit odată cu rezolvarea problemelor de la Turceni.

”Sâmbătă a fost aprins focul, iar duminică în jurul orei 4:00, grupul a repornit, fiind pus în paralel cu sistemul energetic național”, au declarat pentru News.ro reprezentanții Complexului Energetic Oltenia.

Grupul 5 de la Termocentrala Turceni a fost retras din exploatare marți dimineață, din cauza unei avarii la cazan. Miercuri, își reluase activitatea și un al doilea grup la Rovinari, care era oprit temporar pentru refacerea stocurilor de cărbune. În prezent, însă, la Rovinari funcționează doar un singur grup, după repornirea grupului 5 de la Turceni.

Jan Popescu, președintele executiv al Sindicatului Mine Energie Oltenia, declara marți pentru News.ro că la Turceni există o defecțiune la un cazan, fiind preconizat ca aceasta să fie remediată până duminică, când grupul energetic urma să fie introdus în sistemul energetic național.

”Durează mai mult, deoarece trebuie să se răcească instalația pentru ca să se poată lucra acolo. Sunt anumiți timpi care trebuie respectați pentru a putea efectua reparația, vorbim de temperaturi de sute de grade. Practic este nevoie de două zile până se răcește ca să poată lucra. Deci, duminică este posibil, se preconizează că duminică l-ar porni”, preciza Jan Popescu, președinte executiv al Sindicatului Mine Energie Oltenia.

Liderul sindical declara că în condițiile în care la Turceni nu s-a mai investit de ani buni, periodic apar probleme, iar cam o dată la o lună - o lună și jumătate, activitatea trebuie oprită pentru reparații.

”Cel puțin, în ultima perioadă, funcționează o lună, o lună și jumătate și 4-5 zile e oprit tot pentru lucrări, în principiu, în mare parte, pe cazan. E vorba de țevi și de conducte care sunt vechi de ani de zile”, spune sindicalistul.

Termocentrala Turceni face parte din Complexul Energetic Oltenia, grupul 5 fiind singura capacitate operațională.

În august 2026, Guvernul a aprobat menținerea temporară în disponibilitate a acestui grup până la sfârșitul primului trimestru din 2028, pe fondul restructurării sectorului energetic și al necesității de a păstra capacități de producție pentru Sistemul Energetic Național în condițiile problemelor de la Centrala de la Cernavodă.

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