Negocieri de urgență purtate de miniștrii europeni ai Energiei: ”Trebuie să reparăm piața”

Miniştrii europeni ai Energiei vor purta negocieri de urgenţă pe 9 septembrie, a declarat, luni, ministrul ceh al Industriei şi Comerţului, Jozef Sikela, în condiţiile în care preţurile cresc în Europa pe fondul invaziei Rusiei în Ucraina, relatează AFP.

”Convoc o şedinţă extraordinară a Consiliului Energiei. Ne vom întâlni la Bruxelles pe 9 septembrie. Trebuie să reparăm piaţa energiei. Soluţia la nivelul UE este de departe cea mai bună pe care o avem”, a declarat pe Twitter Jozef Sikela, a cărui ţară deţine în prezent preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

After a weekend full of negotiations, I can announce that I am convening an extraordinary meeting of the Energy Council. We will meet in Brussels on the 9th September.

We must fix the energy market. Solution on the EU level is by far the best we have. pic.twitter.com/tsOzOSHpx0