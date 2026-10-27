Situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere va fi prelungită până pe 31 ianuarie 2027. Ce se întâmplă cu acciza la motorină

Autor: Olivia Andrei
Luni, 26 Octombrie 2026, ora 16:12
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Situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere va fi prelungită până pe 31 ianuarie 2027. Ce se întâmplă cu acciza la motorină
Situația de crizã pe piața țițeiului și a produselor petroliere va fi prelungită cu trei luni FOTO Pixabay

Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei au elaborat proiectul de hotărâre privind prelungirea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere pentru perioada 1 noiembrie 2026 - 31 ianuarie 2027, în vederea menținerii măsurilor destinate protejării populației și economiei de efectele nivelului ridicat al prețurilor la carburanți.

Prin proiectul de hotărâre vor fi menținute toate măsurile aflate în prezent în vigoare, inclusiv mecanismul de diminuare temporară a accizei la motorina standard, limitarea adaosului comercial la carburanți, regimul de monitorizare a exporturilor și livrărilor intracomunitare, precum și celelalte măsuri instituite prin Legea nr.162/2026.

Potrivit evaluărilor Ministerului Finanțelor, la nivelul actual al pieței, încetarea măsurii de reducere a accizei ar determina o creștere estimată a prețului motorinei de aproximativ 0,85 lei pe litru. În condiții de piață neschimbate, prețul mediu al motorinei ar putea crește de la aproximativ 10,90 lei/litru la circa 11,75 lei/litru, ceea ce ar însemna un cost suplimentar de aproximativ 42 de lei pentru alimentarea unui autoturism cu un rezervor de 50 de litri.

”Menținerea măsurilor contribuie la limitarea presiunilor inflaționiste și la protejarea puterii de cumpărare a populației, în special în sezonul rece, precum și la reducerea impactului costurilor de transport asupra prețurilor bunurilor și serviciilor. Totodată, proiectul sprijină mediul de afaceri, în special sectoarele transporturilor, agriculturii și logisticii, prin menținerea unor costuri mai reduse cu carburanții”, se arată într-un comunicat al ministerului Finanțelor.

Hotărârea trebuie adoptată și publicată înainte de 31 octombrie 2026 pentru a asigura continuitatea măsurilor aflate în prezent în aplicare.

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