Prețul gazelor naturale a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani

Autor: Olivia Andrei
Luni, 26 Octombrie 2026, ora 15:18
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Prețul gazelor naturale a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani
Prețul gazelor naturale a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 4 ani FOTO Hepta

Prețurile gazelor naturale din Europa au atins cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, pe măsură ce temerile cu privire la aprovizionarea continentului în această iarnă continuă să crească.

Prețurile en-gros la gaze au ajuns luni la 97 de euro pe megawatt-oră, pe măsură ce temperaturile din Europa au scăzut, iar comercianții au anticipat o cerere mai mare pentru încălzire, relatează The Guardian.

Creșterea prețurilor la gaze vine pe fondul creșterii temerilor că ar putea exista noi întreruperi ale aprovizionării în Orientul Mijlociu, pe fondul rapoartelor conform cărora SUA și Israelul au elaborat planuri pentru noi atacuri împotriva Iranului, după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA.

Aceste rapoarte au contribuit la creșterea prețului petrolului până la 117 dolari pe baril vineri. Țițeiul de referință Brent a scăzut cu aproximativ 2% luni, dar rămâne peste 114 dolari pe baril.

Europa se confruntă, de asemenea, cu o lipsă de rezerve de gaze naturale, pe măsură ce se apropie de iarnă. Stocurile de gaze sunt acum la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu, din cauza încetinirii exporturilor din Qatar și a creșterii consumului în timpul verii pentru alimentarea instalațiilor de răcire. Depozitele europene sunt acum umplute în proporție de aproximativ 75%, față de o medie sezonieră de 80%.

Autoritățile britanice de reglementare în domeniul energiei au declarat că se așteaptă ca țara să plătească unele dintre cele mai mari costuri cu energia din Europa în această iarnă, pe fondul dependenței de importuri.

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