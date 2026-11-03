"Suntem periculos de aproape de marginea prăpastiei", avertizează consilierul lui Mugur Isărescu. "Nicio blană de șinșilă nu va putea amortiza prăbușirea"

Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, avertizează public că România se îndreaptă accelerat spre o criză financiară de proporții din cauza refuzului clasei politice de a implementa reforme structurale. Oficialul băncii centrale denunță menținerea unei structuri administrative arhaice și creșterea alarmantă a datoriei publice, în timp ce instituțiile solicită noi fonduri.

Rădulescu evidențiază decalajul major dintre evoluția tehnologică globală și imobilismul aparatului bugetar de la București, care conservă o împărțire teritorială depășită de realitățile demografice.

România continuă să funcționeze după o organizare administrativă stabilită în urmă cu aproape șase decenii, operând cu 41 de județe, peste 3.200 de unități administrativ-teritoriale și șapte primării în regiunea Capitalei, deși populația așezărilor mici se află într-un declin sever, avertizează Rădulescu.

Pragul critic de 60% din PIB, depășit de datoria publică

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Miezul vulnerabilității economice este localizat de reprezentantul BNR în zona finanțelor publice, unde indicatorii de sustenabilitate au fost deja compromiși în cursul acestui an.

„Anul acesta a marcat depășirea pragului critic de 60% din PIB pentru datoria publică, aducând la pachet o povară colosală a dobânzilor: 3% din PIB în acest an și un prognozat 3,5% din PIB pentru anul viitor”, a scris Rădulescu într-o analiză publicată pe platforma Contributors.ro.

Echilibrul macroeconomic este amenințat direct de riscul pierderii statutului de țară recomandată pentru investiții, fapt care ar arunca în aer costurile la care statul se poate finanța de pe piețele externe.

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Conform datelor expuse de consilierul guvernatorului, România achită în prezent un randament de aproximativ 7,2% pentru obligațiunile pe zece ani, depășind net Ungaria, care se împrumută cu 6,4%, și Polonia, situată la un nivel de 5,5%.

Fiecare punct procentual adăugat la randamentele de finanțare generează un cost suplimentar de 8,45 miliarde de lei, context în care presiunile ministerelor pentru alocarea a încă 60 de miliarde de lei până la finalul anului sunt considerate iresponsabile.

Planul de reorganizare al Guvernului, catalogat drept praf în ochi

Eugen Rădulescu desființează proiectele de comasare locală vehiculate în spațiul public de Executiv, demonstrând matematic că impactul lor fiscal este nesemnificativ pentru deficit.

„În realitate, impactul ar fi aproape zero. Este drept, în aceste comune, veniturile proprii nu acoperă probabil nici măcar cheltuielile de încălzire a primăriei. Și așa, vorbim despre un efort de ajustare administrativă uriaș pentru o reducere de costuri neglijabilă”, afirmă acesta.

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Rezolvarea blocajului reclamă, în viziunea sa, o restructurare radicală a aparatului central și o ofensivă tehnologizată împotriva evaziunii fiscale, estimată la o pierdere anuală de peste 10 miliarde de euro.

Ironii la adresa opulenței afișate de liderii PSD

Finalul analizei semnate de consilierul BNR conține o trimitere directă la controversele generate de prezența conducerii PSD la botezul fiului lui Alfred Simonis în Timișoara, unde partenera lui Marcel Ciolacu, Sorina Docuz, a atras atenția cu o haină de blană.

„Suntem periculos de aproape de marginea prăpastiei. Dacă facem pasul în gol, nu va exista nicio salvare pentru mulți ani de acum încolo. Și, cu siguranță, nicio blană de șinșilă nu va putea amortiza prăbușirea”, încheie Eugen Rădulescu.

Evenimentul de lux de la Timișoara, la care au participat Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu, precum și alți lideri PSD, a rămas în atenția publică prin speculațiile legate de costul hainei purtate de Sorina Docuz, deși fostul premier a susținut ulterior că piesa de vestimentație a fost achiziționată din Istanbul cu suma de 500 de euro.

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