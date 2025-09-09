Business Focus: Quarterly Report 9 - transmisie online

Deficitul lui Ciolacu și durerea în organul genital. De ce două guvernări cu aproape aceeași componență, majoritară PNL și PSD, au viziuni diferite despre criza bugetară - ANALIZĂ

Autor: Monica Vasilescu
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 16:09
763 citiri
Deficitul lui Ciolacu și durerea în organul genital. De ce două guvernări cu aproape aceeași componență, majoritară PNL și PSD, au viziuni diferite despre criza bugetară - ANALIZĂ
Fostul pemier Marcel Ciolacu - FOTO Hepta

Au început să apară divergențe din guvernarea trecută între fostul ministru de Finanțe - Marcel Boloș și ex-premierul Marcel Ciolacu, în contextul gestionării deficitului bugetar. Boloș a declarat că i-ar fi trimis avertismente repetate premierului de atunci privind evoluția deficitului, prima dată în august 2024, urmate de informări lunare, însă Ciolacu ar fi răspuns că „îl doare în organul genital de deficitul bugetar”. În replică, premierul a negat că ar fi folosit această expresie, afirmând că nu obișnuiește să vorbească urât nici cu colegii, nici cu prietenii apropiați.

Discuția a reaprins tensiunile legate de cheltuielile guvernamentale: între septembrie 2023 și octombrie 2024, Guvernul Ciolacu a cheltuit 65 de miliarde de lei din Fondul de Rezervă bugetară, adică aproximativ 11% din bugetul total al României pentru 2024, sumă care depășește cumulativ alocările făcute din acest fond de toate guvernele din ultimii 15 ani. Lipsa unei justificări coerente și a unei evaluări transparente ridică suspiciuni privind folosirea discreționară a fondurilor, posibil cu scop electoral, în timp ce deficitul continuă să crească.

Această situație pune în evidență și diferențele de viziune dintre guvernele cu componență similară, majoritar PNL-PSD, asupra austerității și gestionării finanțelor publice.

Analistul politic George Rîpă, consultant politic și CEO la Right Politics, a comentat pentru Ziare.com declarațiile controversate din spațiul politic și diferențele de opinii dintre cei care au în mâini economia României.

„Declarația lui Marcel Boloș este credibilă”

George Rîpă a analizat episodul relatat de fostul ministru Marcel Boloș, potrivit căruia premierul Marcel Ciolacu ar fi spus că „îl doare în organul genital de deficit”. Întrebat de ce acum și dacă reacția ar putea fi reală, expertul spune că declarația lui Marcel Boloș este credibilă. Analistul a punctat și unele detalii omise de fostul ministru de Finanțe.

„Declarația lui Boloș mi se pare credibilă. Acesta este profilul intelectual, uman al lui Marcel Ciolacu, aceasta este anvergura lui politică. Pe de altă parte, ce nu ne mai spune Boloș, este că a fost unul dintre preferații lui Ciolacu, că fostul lider PSD a anunțat public că dacă PNL nu-l mai păstrează pe Boloș în cabinetul lui, atunci va fi asumat de PSD. Și, mai ales, ce uită să ne spună Boloș este că avea și opțiunea de onoare a demisiei. Și, în al treilea rând, același Boloș a susținut, promovat și apărat acele politici economice dezastruoase, atât public cât și în interiorul guvernului”, a opinat George Rîpă pentru Ziare.com.

„Nu avem însă un proiect de țară”

Analistul consideră că problema fundamentală nu este deficitul, ci modul în care este construit statul român. Întrebat dacă actualul cabinet condus de Ilie Bolojan exagerează cu austeritatea, George Rîpă a explicat că percepția asupra termenului diferă, însă până acum nu putem vorbi de reforme reale.

„Depinde cum definim austeritatea. Termenul e definit public mai degrabă de stânga și are o conotație negativă. Dacă vedem însă austeritatea ca pe o manieră responsabilă de a guverna o țară, atunci răspunsul este nu. Deocamdată avem creșteri de taxe și de impozite, avem o presiune mai mare pusă pe români în general și pe mediul de afaceri în special. Reformele de sistem deocamdată lipsesc. Ce avem până acum este o încercare de a limita cheltuielile. Avem doar o perspectivă contabilă.

Nu avem însă un proiect de țară. De aici cred că trebuia plecat. La cum arată astăzi România, nu este suficient să reformăm, ci să refondăm. Statul român, așa cum arată el acum, a fost construit la începutul anilor 90 ca o prelungire a statului comunist. Așa se explică legile speciale, privilegiile, așa se explică modul de funcționare al instituțiilor. Avem nevoie de un contract social scris de cetățeni și nu de stat. Filosofia care stă la baza contractului social este aceea că statul are un număr de cetățeni, or ar fi trebuit să fie exact invers, noi, cetățenii, avem un stat care să ne servească. Tocmai de aceea, suntem în situația în care statul ne spune nouă ce și cum să facem și nu noi îi spunem statului. Constituția României ne spune nouă, cetățenilor, ce drepturi și libertăți avem. Dacă vă veți uita în Constituția SUA, acolo veți vedea că cetățenii sunt cei care îi spun statului care îi sunt limitele.

Uitați-vă inclusiv la discursurile politicienilor. De fiecare dată se vorbește de sistem. Vrem să reformăm sistemul de sănătate. Vrem să reformăm sistemul de educație. Vrem să rezolvăm deficitul. Și apoi, natural, măsurile vin pentru a proteja, întări, sistemele. Sistemele de stat. Adică tot statul. Într-o democrație, nu despre sistem e vorba, ci despre oameni”, a menționat George Rîpă pentru Ziare.com.

„We, the people”

George Rîpă conchide că România este blocată și pentru că nu a existat, în ultimele decenii, un partid de dreapta autentic.

„Suntem aici și pentru că în ultimii zeci de ani nu am avut un partid de dreapta real, care să pună interesele cetățenilor deasupra intereselor statului. Iar cei care nu știu de unde să înceapă, le zic eu, de la Constituția SUA. De acolo începem, de la „We, the people”. Parafrazându-l pe infractorul Sorin Ovidiu Vântu, refondați-vă statul”, a mai spus George Rîpă pentru Ziare.com.

Marcel Ciolacu a spus că „îl doare în organul genital de deficit”, în timp ce economia României era pe marginea prăpastiei. Un fost ministru din guvernul său l-a dat de gol
Marcel Ciolacu a spus că „îl doare în organul genital de deficit”, în timp ce economia României era pe marginea prăpastiei. Un fost ministru din guvernul său l-a dat de gol
Fostul ministru de Finanțe Marcel Boloș, în Guvernul condus de Marcel Ciolacu, în perioada iunie 2023 - decembrie 2024, a declarat că l-a avertizat de mai multe ori pe fostul premier cu...
Sorin Grindeanu amenință din nou cu ieșirea de la guvernare: „Nu văd rostul...” VIDEO
Sorin Grindeanu amenință din nou cu ieșirea de la guvernare: „Nu văd rostul...” VIDEO
Președintele interimar al PSD și președintele Camerei Deputaților - Sorin Grindeanu, deputatul Marius Budăi și senatorul Victoria Stoiciu au susținut declarații de presă luni, 8...
#criza financiara, #deficit bugetar, #marcel ciolacu, #guvernare, #Marcel Bolos, #Guvernul Romaniei , #stiri Marcel Ciolacu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Premierul ungar Orban sustine ca SUA au acceptat deja ca Rusia a castigat razboiul. El prezice divizarea oficiala a Ucrainei in trei zone
DigiSport.ro
FOTO A ajuns "de nerecunoscut" dupa ce si-a stors un cos: "Imaginile sunt oribile"
DigiSport.ro
Au ramas "masca"! Mircea Lucescu i-a anuntat pe jucatori ce prim 11 va intra pe teren cu Cipru
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nou scandal în Coaliție. USR atacă "vechile partide" că au făcut zid în jurul ASF. "Protecția politică funcționează la cel mai înalt nivel"
  2. Liderul senatorilor PNL știe ce va face premierul Ilie Bolojan dacă reforma privind pensiile magistraților pică la CCR
  3. Cine au fost finanțatorii partidelor în 2024, cel mai scump an electoral. Venituri de un miliard de lei pentru formațiunile politice
  4. Bolojan, "lucrat" din interior. PNL susține proiectul PSD pentru eliminarea CASS. "A fost o greșeală. Nu vrea PNL să ia banii mămicilor"
  5. Deficitul lui Ciolacu și durerea în organul genital. De ce două guvernări cu aproape aceeași componență, majoritară PNL și PSD, au viziuni diferite despre criza bugetară - ANALIZĂ
  6. Guvernul a desecretizat costurile pentru zborurile charter ale premierilor Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu
  7. Ministrul Muncii, după declarațiile lui Bolojan, privind majorarea vârstei de pensionare: "PSD nu susţine un astfel de demers, nu există niciun proiect şi nicio discuţie în coaliție"
  8. AUR a depus patru contestații la CCR împotriva pachetelor de legi adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan: „O fraudă constituţională şi o sfidare a principiului bunei-credinţe”
  9. Tensiuni la cote maxime. Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au amânat ședința coaliției după atacurile din ultimele zile
  10. Fostul ministru PSD care îl acuză pe premier de ipocrizie. Aprobarea Planului Fiscal de către Comisia Europeană a avut loc în perioada în care „președinte la PNL era domnul Ilie Bolojan”