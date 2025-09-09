Deficitul lui Ciolacu și durerea în organul genital. De ce două guvernări cu aproape aceeași componență, majoritară PNL și PSD, au viziuni diferite despre criza bugetară - ANALIZĂ

Au început să apară divergențe din guvernarea trecută între fostul ministru de Finanțe - Marcel Boloș și ex-premierul Marcel Ciolacu, în contextul gestionării deficitului bugetar. Boloș a declarat că i-ar fi trimis avertismente repetate premierului de atunci privind evoluția deficitului, prima dată în august 2024, urmate de informări lunare, însă Ciolacu ar fi răspuns că „îl doare în organul genital de deficitul bugetar”. În replică, premierul a negat că ar fi folosit această expresie, afirmând că nu obișnuiește să vorbească urât nici cu colegii, nici cu prietenii apropiați.

Discuția a reaprins tensiunile legate de cheltuielile guvernamentale: între septembrie 2023 și octombrie 2024, Guvernul Ciolacu a cheltuit 65 de miliarde de lei din Fondul de Rezervă bugetară, adică aproximativ 11% din bugetul total al României pentru 2024, sumă care depășește cumulativ alocările făcute din acest fond de toate guvernele din ultimii 15 ani. Lipsa unei justificări coerente și a unei evaluări transparente ridică suspiciuni privind folosirea discreționară a fondurilor, posibil cu scop electoral, în timp ce deficitul continuă să crească.

Această situație pune în evidență și diferențele de viziune dintre guvernele cu componență similară, majoritar PNL-PSD, asupra austerității și gestionării finanțelor publice.

Analistul politic George Rîpă, consultant politic și CEO la Right Politics, a comentat pentru Ziare.com declarațiile controversate din spațiul politic și diferențele de opinii dintre cei care au în mâini economia României.

„Declarația lui Marcel Boloș este credibilă”

George Rîpă a analizat episodul relatat de fostul ministru Marcel Boloș, potrivit căruia premierul Marcel Ciolacu ar fi spus că „îl doare în organul genital de deficit”. Întrebat de ce acum și dacă reacția ar putea fi reală, expertul spune că declarația lui Marcel Boloș este credibilă. Analistul a punctat și unele detalii omise de fostul ministru de Finanțe.

„Declarația lui Boloș mi se pare credibilă. Acesta este profilul intelectual, uman al lui Marcel Ciolacu, aceasta este anvergura lui politică. Pe de altă parte, ce nu ne mai spune Boloș, este că a fost unul dintre preferații lui Ciolacu, că fostul lider PSD a anunțat public că dacă PNL nu-l mai păstrează pe Boloș în cabinetul lui, atunci va fi asumat de PSD. Și, mai ales, ce uită să ne spună Boloș este că avea și opțiunea de onoare a demisiei. Și, în al treilea rând, același Boloș a susținut, promovat și apărat acele politici economice dezastruoase, atât public cât și în interiorul guvernului”, a opinat George Rîpă pentru Ziare.com.

„Nu avem însă un proiect de țară”

Analistul consideră că problema fundamentală nu este deficitul, ci modul în care este construit statul român. Întrebat dacă actualul cabinet condus de Ilie Bolojan exagerează cu austeritatea, George Rîpă a explicat că percepția asupra termenului diferă, însă până acum nu putem vorbi de reforme reale.

„Depinde cum definim austeritatea. Termenul e definit public mai degrabă de stânga și are o conotație negativă. Dacă vedem însă austeritatea ca pe o manieră responsabilă de a guverna o țară, atunci răspunsul este nu. Deocamdată avem creșteri de taxe și de impozite, avem o presiune mai mare pusă pe români în general și pe mediul de afaceri în special. Reformele de sistem deocamdată lipsesc. Ce avem până acum este o încercare de a limita cheltuielile. Avem doar o perspectivă contabilă.

Nu avem însă un proiect de țară. De aici cred că trebuia plecat. La cum arată astăzi România, nu este suficient să reformăm, ci să refondăm. Statul român, așa cum arată el acum, a fost construit la începutul anilor 90 ca o prelungire a statului comunist. Așa se explică legile speciale, privilegiile, așa se explică modul de funcționare al instituțiilor. Avem nevoie de un contract social scris de cetățeni și nu de stat. Filosofia care stă la baza contractului social este aceea că statul are un număr de cetățeni, or ar fi trebuit să fie exact invers, noi, cetățenii, avem un stat care să ne servească. Tocmai de aceea, suntem în situația în care statul ne spune nouă ce și cum să facem și nu noi îi spunem statului. Constituția României ne spune nouă, cetățenilor, ce drepturi și libertăți avem. Dacă vă veți uita în Constituția SUA, acolo veți vedea că cetățenii sunt cei care îi spun statului care îi sunt limitele.

Uitați-vă inclusiv la discursurile politicienilor. De fiecare dată se vorbește de sistem. Vrem să reformăm sistemul de sănătate. Vrem să reformăm sistemul de educație. Vrem să rezolvăm deficitul. Și apoi, natural, măsurile vin pentru a proteja, întări, sistemele. Sistemele de stat. Adică tot statul. Într-o democrație, nu despre sistem e vorba, ci despre oameni”, a menționat George Rîpă pentru Ziare.com.

„We, the people”

George Rîpă conchide că România este blocată și pentru că nu a existat, în ultimele decenii, un partid de dreapta autentic.

„Suntem aici și pentru că în ultimii zeci de ani nu am avut un partid de dreapta real, care să pună interesele cetățenilor deasupra intereselor statului. Iar cei care nu știu de unde să înceapă, le zic eu, de la Constituția SUA. De acolo începem, de la „We, the people”. Parafrazându-l pe infractorul Sorin Ovidiu Vântu, refondați-vă statul”, a mai spus George Rîpă pentru Ziare.com.

