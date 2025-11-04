7 fraze magice care calmează instant crizele de nervi ale copilului. Expert: „Fiecare cuvânt adăugat e ca gazul pe foc”

Tantrumurile copiilor nu țin de încăpățânare, ci de emoții copleșitoare. Când cortexul prefrontal al copilului se „oprește”, logica și explicațiile nu mai funcționează.

Aceste șapte fraze simple restabilesc siguranța emoțională, calmează sistemul nervos și învață autoreglarea — oferind copiilor sprijinul de care au nevoie în momentele de criză, după cum a relatat Reem Raouda este o voce de referință în parenting, recunoscută pentru expertiza sa în siguranța emoțională a copiilor și pentru redefinirea conceptului de a crește copii emoțional sănătoși.

"Am studiat peste 200 de copii și am lucrat cu sute de familii și un lucru este clar: crizele copiilor nu țin de încăpățânare. Cercetările arată că, în momentele de suprasolicitare emoțională, cortexul prefrontal al copilului (partea creierului responsabilă cu rațiunea și limbajul) practic se oprește din funcționare. De aceea, „folosește cuvintele” nu funcționează când țipă.

Ceea ce au nevoie în acel moment este conexiunea. Aceste șapte fraze magice lucrează cu sistemul nervos al copilului, calmând furtuna, restabilind siguranța și învățând autoreglarea emoțională — adevărata abilitate din spatele rezilienței."

1. Nu spune nimic

Când copilul tău este în plin tantrum, instinctul tău este să oprești totul rapid. Vrei ca țipetele să înceteze, lacrimile să se usuce și haosul să treacă. Așa că începi să vorbești: „Calmează-te”, „Folosește cuvintele”, „Spune-mi ce e în neregulă”.

Dar, adesea, cel mai rapid mod de a opri tantrumul este tăcerea. Când corpul copilului e în stare de stres total, fiecare cuvânt adăugat este ca gazul pe foc. Partea rațională a creierului s-a oprit; cuvintele nu mai pătrund. Însă sistemul tău nervos îi poate calma instantaneu.

Stai aproape, relaxat. A nu spune nimic comunică practic: „Ești în siguranță și mă descurc cu asta.” Odată ce respirația încetinește și vârful emoțional a trecut, atunci cuvintele tale pot începe să aibă efect.

2. „Sunt aici”

Această frază scurtă este o ancora. Nu pleci, nu ameninți, nu încerci să raționezi. Doar îi reconectezi.

Un tantrum declanșează adesea o teamă primară: „Oare mai sunt iubit când nu mă pot controla?” Prezența ta calmă răspunde instant. Conexiunea reglează răspunsul la stres mai repede decât orice corecție. Siguranța emoțională calmează sistemul de alarmă al corpului.

3. „Ești supărat/ă pe bune, nu-i așa?”

În loc să minimizezi emoția lor sau să grăbești procesul, această frază recunoaște dimensiunea sentimentului. Ajută copilul să vadă ce se întâmplă în interior, în loc să fie copleșit de emoție.

Validarea activează căile de calmare ale creierului. Când copiii se simt văzuți, corpul lor eliberează tensiunea, primul pas spre conștientizarea emoțională.

4. „E în regulă să fii supărat. Nu e în regulă să lovești”

Părinții oscilează adesea între prea permisiv și prea aspru. Această frază echilibrează situația: separi sentimentul de comportament, validezi emoția și păstrezi granița.

Limitele constante combinate cu acceptarea emoțională construiesc controlul impulsurilor — fundamentul autodisciplinei.

5. „Hai să luăm o pauză împreună”

Această frază îi învață pe copii să se autoregleze alături de tine. Invită-i să stea, să respire sau pur și simplu să fie liniștiți până trece furtuna. Apropierea restabilește siguranța mai rapid decât izolarea.

Când copiii sunt dezechilibrați, au nevoie ca sistemul tău nervos să co-regleze al lor. Calmarea ta este contagioasă.

6. „Văd cât de mult îți doreai asta”

Această frază recunoaște emoția din spatele comportamentului: dezamăgire, frustrare sau dorință. Când copiii se simt văzuți, nu mai trebuie să țipe pentru a demonstra că sentimentele lor sunt reale.

Validarea reduce răspunsul de amenințare al creierului. Odată ce copilul se simte înțeles, sistemul lor nervos începe să se calmeze și tantrumul se termină natural, fără pedepse sau recompense.

7. „Poți fi supărat/ă, și tot te voi iubi”

Siguranța necondiționată este ceea ce copilul are nevoie cel mai mult. Tantrumul testează adesea întrebarea nerostită: „Mă vei mai iubi chiar dacă nu sunt plăcut/ă?”

Această frază răspunde clar și învață securitatea emoțională pentru viață. De asemenea, resetează răspunsul la rușine. Copiii învață că iubirea nu se retrage pentru imperfecțiuni, iar asta este începutul stimei de sine, scrie cnbc.com.

