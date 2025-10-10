Macron a numit un nou premier, așa cum a promis. Cine este omul care trebuie să pună capăt crizei politice din Franța

Autor: Adrian Zia
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 23:19
312 citiri
Macron a numit un nou premier, așa cum a promis. Cine este omul care trebuie să pună capăt crizei politice din Franța
Emmanuel Macron, președintele Franței FOTO X/@Osint613

Președintele Emmanuel Macron i-a cerut lui Sébastien Lecornu să revină în funcția de prim-ministru al Franței la doar patru zile după ce acesta a demisionat din funcție, declanșând o săptămână de dramă intensă și tulburări politice, scrie BBC.

Macron a făcut anunțul vineri seară, 10 octombrie, la câteva ore după ce s-a întâlnit cu toate partidele principale la Palatul Élysée, cu excepția liderilor extremei drepte și ai extremei stângi.

Revenirea lui Lecornu vine ca o surpriză, deoarece acesta a declarat în urmă cu doar două zile că nu „urmărește postul” și că „misiunea sa s-a încheiat”.

Nici măcar nu este sigur că va putea forma un guvern, dar va trebui să se apuce de treabă. Noul prim-ministru are termen limită până lunea viitoare pentru a prezenta parlamentului bugetul pentru anul viitor.

Palatul Élysée a declarat că președintele „i-a dat [lui Lecornu] sarcina de a forma un guvern”, iar anturajul lui Macron a indicat că i s-a dat „carte albă” pentru a acționa.

Lecornu a publicat apoi o lungă declarație pe X în care a acceptat „din datorie misiunea încredințată mie de președinte, de a face tot posibilul pentru a oferi Franței un buget până la sfârșitul anului și a răspunde problemelor cotidiene ale compatrioților noștri”.

"Accept – din datorie – misiunea încredințată mie de Președintele Republicii de a face tot posibilul pentru a oferi Franței un buget până la sfârșitul anului și pentru a aborda problemele zilnice ale compatrioților noștri.

Trebuie să punem capăt acestei crize politice care exasperează poporul francez și acestei instabilități care este în detrimentul imaginii și intereselor Franței.

Așa cum am spus, acest lucru nu se poate realiza decât în ​​anumite condiții, trăgând concluziile necesare din ultimele săptămâni:

- Toate problemele ridicate în timpul consultărilor desfășurate în ultimele zile vor fi deschise dezbaterii parlamentare: membrii Parlamentului și senatorii își vor putea asuma responsabilitățile, iar dezbaterile trebuie să se desfășoare până la capăt;

- Restaurarea finanțelor noastre publice rămâne o prioritate pentru viitorul și suveranitatea noastră: nimeni nu va putea evita această necesitate;

- Toate ambițiile sunt legitime și utile, dar cei care se alătură Guvernului trebuie să se angajeze să se retragă de ambițiile prezidențiale pentru 2027;

- Noua echipă guvernamentală trebuie să întruchipeze o gamă reînnoită și diversă de competențe. Voi face tot ce pot pentru a reuși în această misiune.", a scris noul premier pe X.

