Nicușor Dan, chemat de Ilie Bolojan la ședința coaliției de marți pentru a dezamorsa criza politică SURSE

Președintele Nicușor Dan ar putea avea o întâlnire marți, 2 septembrie, cu premierul Ilie Bolojan și liderii coaliției de guvernare pentru a dezamorsa criza cauzată de pachetul 2 de măsuri de austeritate, potrivit unor surse politice. Premierul l-ar fi invitat pe președinte la ședința de marți a coaliției, conform surselor citate.

Șeful statului ar fi fost chemat la ședința coaliției pe fondul blocajului politic pe tema măsurilor de reformă. Premierul Ilie Bolojan a amenințat cu demisia din funcție duminică seară, 31 august, în ședința coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR, au declarat surse politice pentru G4Media.

Bolojan ar fi condiționat, în fața Coaliției, rămânerea în funcție de adoptarea unei reforme în administrația locală. El ar dori concedierea a minimum 17.000 de funcționari din aparatul prea stufos al administrației locale. PSD, UDMR și minoritățile au cerut, însă, o analiză mai detaliată a măsurilor.

Vineri, 29 august, miniștrii social-democrați, cu vicepremierul Marian Neacșu ca lider, au refuzat să accepte propunerea premierului și au amenințat cu plecarea din ședința de guvern.

Duminică, 31 august, ședința coaliției s-a încheiat cu un blocaj total, iar Bolojan a anunțat că își va da demisia dacă nu este susținut, au declarat pentru G4Media multiple surse din coaliție.

Liderii acesteia au declarat pentru sursa citată că premierul s-a înfuriat duminică, 31 august, când a auzit declarațiile făcute de președintele Nicușor Dan la Chișinău. Șeful statului a criticat în capitala Republicii Moldova măsurile luate în grabă și a luat partea magistraților, cerând o atenuare a reformei pensiilor speciale pe motiv că magistrații români muncesc mult mai mult decât cei europeni.

