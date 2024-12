"Putem depăși această criză", anunță liberalul Sebastian Burduja. "Nu cred că un guvern minoritar este o variantă de dorit pentru România"

După anunțul făcut de Marcel Ciolacu potrivit căruia PSD se retrage de la negocieri, liberalul Sebastian Burduja a declarat joi, 19 decembrie, că un guvern cu o majoritate stabilă este ideal și speră că partidele pro-europene se vor reașeza la masa consultărilor.

Burduja a fost întrebat, la Digi24, dacă partidul său mai vrea guvernare alături de social democrați, iar răspunsul său a venit imediat.

"Este important ce are nevoie România în acest moment. Are nevoie de stabilitate, are nevoie de un buget, are nevoie de recâștigarea urgentă a încrederii românilor și a încrederii investitorilor. Cu siguranță, formula corectă, ideală este o majoritate cât mai largă și un guvern care să se bazeze pe o pe un sprijin solid în Parlament, pentru că nu vine un an ușor. Știm cu toții acest lucru și va avea nevoie guvernul de un partener corect în Parlamentul României. Asta înseamnă cu PSD la guvernare. Acesta este scenariul ideal. Eu cred că partidele proeuropene se vor așeza la masa negocierilor sau se vor reașeza și vor găsi până la urmă varianta de a guverna împreună, repet, într-o formulă cât mai largă".

Burduja a mai afirmat că un guvern minoritar nu este o variantă de dorit pentru România.

"E nevoie de o majoritate cât mai largă și nu vreau să speculez că s-ar putea ajunge la un guvern minoritar. Nu cred că este o variantă de dorit pentru România. Nu e vorba de un calcul politică. Aici, sper din partea nimănui, varianta corectă pentru România este o majoritate stabilă, pro-european și care să guverneze țara într-un mod predictibil și responsabil".

A fost decizia luată la vot de români ca PSD să facă parte din noua guvernare, a mai declarat liberalul la Digi24.

"Românii au vorbit prin vot, asta este în democrație și au acordat Partidului Social Democrat cel mai mare număr de mandate, drept pentru care o formulă stabilă de guvernare înseamnă să fie și Partidul Social Democrat. De aceea, acesta ar fi un scenariu în care ar exista premisele unei guvernări care să-și asume deciziile de care țara are nevoie în viitorul Executiv".

Ministrul penelist al Energiei crede că diferențele de opinii dintre partide pot fi depășite și se poate ajunge, până la urmă, la un consens.

"Ca în orice negociere pot fi și momente mai tensionate. Eu îmi exprim convingerea că ele pot fi depășite și este momentul pentru toți oamenii politici să fie responsabili și să pună România pe primul loc", a încheiat Burduja.

