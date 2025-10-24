Gripa aviară amenință din nou Europa. Sunt deja focare în 10 state. Sacrificarea păsărilor ar duce la creșterea prețurilor la alimente

Virusul gripei aviare se răspândește rapid în Europa, cel mai mare număr de țări din ultimul deceniu raportând focare, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la repetarea crizelor anterioare care au dus la sacrificarea a zeci de milioane de păsări și la creșterea prețurilor la alimente, transmite Reuters.

Răspândirea gripei aviare înalt patogene este o preocupare pentru guverne și industria avicolă din cauza pagubelor pe care le poate provoca efectivelor de păsări, a posibilității impunerii unor restricții comerciale și a riscului unei noi pandemii.

Boala, răspândită în principal prin migrarea păsărilor sălbatice, a provocat 56 de focare în 10 țări ale UE și Marea Britanie din august până la mijlocul lunii octombrie, în mare parte în Polonia - principalul producător de păsări de curte din UE - Spania și Germania, a declarat Autoritatea de supraveghere a sănătății animalelor din Franța, ESA.

Este prima dată în ultimul deceniu când gripa aviară se răspândește în 10 țări atât de devreme în sezon, deși numărul total de focare rămâne mai mic decât în 2022, când blocul a înregistrat cea mai gravă criză de gripă aviară din istorie.

Anul trecut, în aceiași perioadă, erau 31 de focare de gripă aviară în nouă țări.

'Toate aceste cazuri din Europa arată că virusul este departe de a fi dispărut', a declarat Yann Nedelec, directorul producătorului francez de carne de pasăre Anvol.

De la publicarea celui mai recent raport al ESA, Belgia și Slovacia au raportat săptămâna aceasta primele cazuri de gripă aviară din acest sezon, a anunțat miercuri Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor, ceea ce a determinat Belgia să ordone ca toate păsările de curte să fie ținute în spații închise.

Alte două focare au apărut și în Franța, un alt mare producător de carne de pasăre, a anunțat marți Ministerul Agriculturii de la Paris, care a ordonat ca păsările să fie ținute în spații închise, invocând înmulțirea focarelor în Spania și Germania. Anul trecut, ordinul a venit în noiembrie, iar în 2023, în decembrie.

Riscul la adresa oamenilor este considerat unul redus însă focarele de gripă aviară descoperite anterior au condus la programe costisitoare de sacrificare pentru a împiedica răspândirea virusului.

Franța a început a treia campanie anuală de vaccinare împotriva gripei aviare pentru rațele de fermă, devenind primul mare exportator de păsări care face acest lucru la nivel național. Autoritățile de la Paris susțin că vaccinarea a dus la reducerea bolii.

Gripa aviară a lovit și SUA și Asia. Peste 180 de milioane de păsări au fost sacrificate în SUA, afectând prețurile ouălor și infectând vacile de lapte și oamenii.

Brazilia, cel mai mare exportator de carne de pasăre din lume, s-a confruntat cu un focar, dar acum nu mai este afectată de gripa aviară. Zilele trecute, Japonia a raportat și ea primul caz din acest sezon.

