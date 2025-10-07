Criza din SUA se adânceşte. Senatul a respins din nou votarea bugetului și mii de persoane urmează să fie concediate

Senatul american a respins pentru a cincea oară măsurile de redeschidere a guvernului federal. În timp ce mii de angajați sunt afectați de shutdown, confruntarea dintre democrați și republicani rămâne blocată între disputa privind finanțarea sănătății și presiunile Casei Albe pentru un acord „curat”.

Propunerile concurente ale democraților și republicanilor au fost respinse, neîndeplinind pragul necesar de 60 de voturi.

Președintele Donald Trump a declarat că un alt vot eșuat ar declanșa concedieri în masă. Mii de angajați federali au fost concediați sau obligați să lucreze fără plată când finanțarea agențiilor lor s-a încheiat, acum cinci zile. El a lăsat să se înțeleagă că este dispus să încerce să pună capăt impasului și, eventual, să ajungă la un acord cu democrații, care insistă ca legislația să abordeze problema sănătății. Republicanii fac presiuni pentru un proiect de lege de finanțare „curat”.

Trump își acuză opozanții pentru închiderea guvernului

Proiectul de lege inițiat de democrați pentru prelungirea finanțării guvernului a eșuat luni, cu 45 de voturi pentru și 50 împotrivă. Proiectul de lege al republicanilor a eșuat la rândul său, cu 52 de voturi pentru și 42 împotrivă. Imediat după vot, Trump a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care îi acuza pe democrați de închiderea guvernului.

„Sunt bucuros să colaborez cu democrații în ceea ce privește politicile lor eșuate în domeniul sănătății sau orice altceva, dar mai întâi trebuie să permită redeschiderea guvernului nostru. De fapt, ar trebui să redeschidă guvernul nostru chiar în seara asta!”, a scris el pe platforma sa socială Truth Social.

Democrații au refuzat să susțină propunerea republicană, deoarece consideră că aceasta reduce accesul la servicii medicale pentru americanii cu venituri mici. Ei doresc ca orice proiect de lege privind finanțarea să garanteze că subvențiile pentru asigurările de sănătate pentru americanii cu venituri mici nu expiră și să anuleze reducerile aplicate de administrația Trump programului de sănătate Medicaid.

Încep concedierile

Luni, în Biroul Oval, Trump a declarat că în prezent negociază cu liderii democrați posibile prevederi în domeniul sănătății. „În prezent, purtăm negocieri cu democrații care ar putea duce la rezultate foarte bune. Și mă refer la rezultate bune în domeniul sănătății”, a afirmat el.

Însă Chuck Schumer, liderul democraților din Senat, a postat apoi un clip cu declarațiile lui Trump pe X, însoțit de afirmația „NU ESTE ADEVĂRAT”.

De la începutul blocajului, miercurea trecută, Casa Albă a avertizat că concedierile definitive ale angajaților federali sunt „iminente”.

Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a repetat acest lucru luni, afirmând că Biroul de Management și Buget colaborează deja cu agențiile care vor fi nevoite să concedieze personal. „Nu vrem să vedem oameni concediați. Dar, din păcate, dacă această închidere continuă, concedierile vor fi o consecință nefericită a acestui fapt”, a spus ea.

Luni, Leavitt a făcut apel la legislatorii democrați să cedeze. „Nu este nimic de negociat. Doar redeschideți guvernul”, a spus ea.

