Planul de investiții anunțat de Dîncu: șapte aeronave fără pilot. "Pot fi considerate parte a răspunsului la noile provocări ale mediului de securitate"

Ministrul Apărării Vasile Dîncu a vorbit marţi, 22 februarie, la o conferinţă desfăşurată la Cercul Militar Naţional, despre importanţa programului de înzestrare care prevede achiziţia a şapte aeronave fără pilot.

"Sistemele fără pilot pot fi considerate parte a răspunsului la noile provocări ale mediului de securitate", a afirmat el.

Vasile Dîncu a făcut referire la importanţa programului de înzestrare "Sistem UAS tactic-operativ clasa II" (UAS-TO), care prevede achiziţia unui număr de şapte aeronave fără pilot, în conformitate cu cerinţele operaţionale aprobate pentru dotarea structurilor din compunerea Armatei României.

În cadrul panelului intitulat "Why the Black Sea matters? An Assessment of the Security Impact on the Neighboring Regions (De ce este importantă Marea Neagră? O evaluare a impactului de securitate pentru regiunile învecinate)", şeful Statului Major al Apărării a afirmat că Marea Neagră trebuie văzută ca parte a întregului flanc estic, cu o prezenţă echilibrată şi unitară a forţelor NATO în statele aliate riverane.

"O structură unică de comandă-control ar avea capacitatea de a transpune în fapt un plan robust destinat instruirii multinaţionale, întrunite, a tuturor forţelor dispuse pe flancul estic aliat. Astfel, exerciţiile majore aeriene şi maritime pentru regiunile Mării Negre şi Mării Baltice ar constitui un mesaj puternic aliat de descurajare şi ar creşte nivelul de interoperabilitate al forţelor NATO", a declarat generalul Petrescu.

Ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, au participat, marţi, la Cercul Militar Naţional, la conferinţa "Unmanned Systems Forum. Smart Approach, Fast Development", organizată de New Strategy Center în parteneriat cu Ministerul Apărării Naţionale.

La conferinţă, aflată la a doua ediţie, au participat oficiali şi experţi civili şi militari din România şi din alte state membre ale NATO şi UE, precum şi reprezentanţi ai mediului academic şi ai unor companii cu o vastă experienţă în domeniul sistemelor fără pilot. Dezbaterile au pus accent pe evaluarea amplă a provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre, dar şi a potenţialului de dezvoltare şi utilizare a sistemelor fără pilot în această zonă, şi impactul pe care acestea îl au asupra mediului de securitate.

