O nouă criză pândește omenirea. Semnal de alarmă tras de experți: „Ceva trebuie să se schimbe!"

Statele lumii, în special cele din Europa și America, se confruntă cu un declin demografic alarmant. Potrivit unui raport al McKinsey Global Institute (MGI), economiile majore ale planetei se îndreaptă spre „un colaps al populației", până la finalul secolului.

Populația unor state dezvoltate ar putea scădea cu aproximativ 50% până la finalul secolului, se arată în raportul publicat de Newsweek. În prezent, numărul nașterilor este sub nivelul necesar pentru a menține populațiile actuale, în multe state. Două treimi din populația globală locuiesc în state unde rata fertilității este sub „rata de înlocuire", de 2,1 copii per familie.

Date îngrijorătoare privind Uniunea Europeană

În 2022, în statele membre UE, rata fertilității era de 1,46 copii per femeie. Cea mai scăzută valoare a fost raportată în Malta, de 1,08. Lider este Franța, cu 1,79. România raportează 1,71. În SUA, în 2023, rata fertilității era de 1,94, potrivit Statista.

În ultimele două decenii, în jur de 90% dintre țările lumii au înregistrat scăderi ale nașterilor anuale, în timp ce speranța de viață a tot crescut în majoritatea regiunilor. Declinul demografic reprezintă un semnal de alarmă, o provocare economică. Vor exista din ce în ce mai mulți pensionari, care vor trebui susținuți de o generație tânără subdimensionată. La nivel global, 6,5 persoane active susțin un pensionar. În 1997, raportul era de 9,4. În 2050, potrivit McKinsey, raportul va ajunge la 3,9.

„Calculul actual al economiilor nu susține venitul și normele de pensionare din prezent – ceva trebuie să se schimbe.

În confruntarea consecințelor schimbării demografice, societățile intră pe un teren necunoscut. În lipsa unor acțiuni, oamenii tineri vor moșteni o creștere economică mai scăzută și vor suporta costul mai multor pensionari, în timp ce fluxul tradițional al averii între generații se erodează", precizează analiștii.

Prognoză demoralizatoare pentru China lui Xi Jinping

Până în 2011, populația Chinei ar putea să scadă cu 55%. Pentru Italia se prognozează un declin demografic de 41%, în Brazilia de 23%, dacă nu vor fi luate măsuri. În schimb, populația SUA ar urma să crească cu 23%, datorită migrației, scrie Fortune.

Guvernele trebuie să ia măsuri urgente pentru a stimula natalitatea, precizează analiștii. Totodată, în unele state, imigrația ar putea fi, de asemenea, o soluție pentru a compensa declinul populației.

„Atragerea imigranților bine educați și bine integrați ar putea echilibra o parte din aceste provocări”, dar „imigrația fără limite ar putea crește rata dependenței”, a transmis Theodore D. Cosco, de la Institutul Îmbătrânirii Populației din cadrul Universității Oxford.

În 2021, Elon Musk, acum om de bază în Administrația Trump, a declarat că „prăbușirea populației ar putea fi cea mai mare amenințare la adresa viitorului civilizației”. În 2023, el a încurajat oamenii din Italia și alte țări dezvoltate să facă mai mulți copii pentru a contracara declinul demografic.

