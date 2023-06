Lumea fotbalului, la picioarele lui Modric: croatul a fost magistral și în semifinala cu Olanda din Liga Națiunilor

Reprezentativa Croaţiei s-a calificat în finala Ligii Naţiunilor învingând în semifinale, miercuri seară, la Rotterdam, selecţionata Ţărilor de Jos, scor 4-2 după prelungiri.

Olandezii au condus cu 1-0, apoi Croația a trecut la conducere, 2-1 pentru naționala în pătrățele albe și roșii. În minutul 90+6, jucătorii olandezi au făcut ca scorul să devină 2-2 şi partida să intre în prelungiri. Însă croații au arătat încă o dată din ce material sunt făcuți și au mai marcat de două ori în prelungiri.

Veteranul Luka Modric a fost din nou la înălțime, cu pasă de gol, gol și cu un penalty scos tot de el.

Meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs.

Pentru Ţările de Jos au înscris Malen ’34 şi Lang ‘90+6.

Croaţia a marcat prin Kramaric ’55 (penalti), Pasalic ’72, Petkovic ’98 şi Modric ‘116 (penalti).

Din brigada lui Istvan Kovacs au mai făcut parte doi români: asistenţii Vasile Florin Marinescu şi Ovidiu Artene.

În doua semifinală se întâlnesc Spania şi Italia, joi seară, de la ora 20.45, la Enschede.

Finala mare a competiţiei şi finala mică vor avea loc duminică, la Rotterdam, respectiv Enschede.

Modric, elogiat de toată lumea

This Luka Modric masterclass at 37 years old is not normal btw... pic.twitter.com/g6YZqbUoCm — Noodle Vini (@vini_ball) June 14, 2023

LUKA MODRIC ASSISTED, WON A PEN AND SCORED IN EXTRA TIME TO SEND CROATIA TO THE FINAL! Another chance at an international trophy 👀🏆 pic.twitter.com/OfUHHYBVM0 — ESPN FC (@ESPNFC) June 14, 2023

Luka Modric is still that guy 😎 pic.twitter.com/ANZhKaqw1q — GOAL (@goal) June 14, 2023

37-year-old Luka Modrić performing like a 20-year-old once again tonight. pic.twitter.com/K5ahCIdq9N — 𝙇𝘽𝙕  (@losblancoszone) June 14, 2023

🇭🇷 Luka Modrić vs Netherlands: - 120 minutes - Scored a goal - Won a penalty - Assist pic.twitter.com/Vyc6Pz2d9r — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 14, 2023

