Țara NATO care reintroduce serviciul militar obligatoriu. "În faţa oricărei ameninţări, apărarea ţării este crucială"

Autor: Adrian Zia
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 17:36
145 citiri
Țara NATO care reintroduce serviciul militar obligatoriu. "În faţa oricărei ameninţări, apărarea ţării este crucială"
Țara NATO care reintroduce serviciul militar obligatoriu FOTO X/@Lukai1861

Parlamentul croat a adoptat vineri, 24 octombrie, reintroducerea serviciului militar - obligatoriu -, în vederea unei consolidări a capacităţii defensive a Croaţiei, în contextul unei ascensiuni a ameninţărilor în lume şi al Războiului din Ucraina, relatează AFP.

Zagrebul a abolit serviciul militar obligatoriu în 2008, cu un an înainte să adere la NATO, mizând pe profesionalismul armatei.

Însă liderii croaţi au subliniat că situaţia geopolitică actuală necesită restabilirea unei formări militare de bază în vederea unei consolidări a capacităţilor de apărare ale ţării.

”REACTIVITATE ŞI EFICIENŢĂ”

”Asistăm la o ascensiune a unor diverse tipuri de ameninţări, care necesită reactivitate şi eficienţă din partea comunităţii în ansamblul său”, declara săptămâna aceasta, în faţa deputaţilor, ministrul Apărării Ivan Anusic, din Partidul Uniunea Democratică Croată (HDZ, conservator).

”În faţa oricărei ameninţări, apărarea ţării este crucială”, sublinia el.

Aproximativ 18.000 de tineri urmează să fie chemaţi anual pentru ca să urmeze, începând de la vârsta de 18 ani, o formare de două luni - de la începutul lui 2026.

Femeile sunt scutite.

Obiectorii de conştiinţă vor avea posibilitatea să efectueze un serviciu civil de trei sau patru luni - inclusiv în cadrul echipelor mobilizate împotriva catastrofelor naturale.

În vederea adoptării acestei măsuri, deputaţii croaţi au amendat două legi.

REMUNERAŢIE

În total, 81 dintre cei 151 de deputaţi au adoptat amendamentele la Legea apărării, iar 110 au amendat Legea serviciului în forţele armate.

Recruţii urmează să primească 1.100 de euro pe lună.

Suma plătită celor care optează pentru serviciul civil alternativ nu a fost precizată.

Cei care au făcut serviciul militar vor fi avantajaţi în obţinerea unor locuri de muncă în funcţia publică.

Opozanţi de stânga au apreciat că legea este discriminatorie cu femeile şi cei care aleg Protecţia Civilă, deoarece vor ptimi un salariu mai mic şi nu beneficiază de un tratament preferenţial la intrarea în funţcia publică.

Croaţia, o ţară cu 3,8 milioane de locuitori, a aderat la Uniunea Europeană (UE) în 2013.

PSD vrea ca tăierile de cheltuieli din administrația locală să fie decise de primari, nu de Guvern. Grindeanu: „Să discutăm despre reducerea cheltuielilor versus reducerea de personal”
PSD vrea ca tăierile de cheltuieli din administrația locală să fie decise de primari, nu de Guvern. Grindeanu: „Să discutăm despre reducerea cheltuielilor versus reducerea de personal”
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, 24 octombrie, la Slatina, că partidul său susține ca deciziile privind reducerile de cheltuieli și personal din administrația locală să...
Ciprian Ciucu, favorit pe Polymarket în cursa pentru Primăria Capitalei. Drulă pierde teren. Cât are candidata suveranistă
Ciprian Ciucu, favorit pe Polymarket în cursa pentru Primăria Capitalei. Drulă pierde teren. Cât are candidata suveranistă
Cursa pentru Primăria Capitalei, alegeri programate pentru 7 decembrie, a luat o turnură surprinzătoare în ultimele zile, cel puțin în mediul online. Pe platforma de predicții blockchain...
#croatia, #serviciul militar obligatoriu, #Parlament Croatia, #Croatia NATO , #Croatia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Sarbilor nu le-a venit sa creada! Ce s-a intamplat la mai putin de 24 de ore de la aparitia imaginilor neverosimile din Belgrad
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reactionat Nicusor Dan cand a fost huiduit la Iasi, in fata Teatrului National
DigiSport.ro
Fiica unuia dintre cei titrati antrenori din istorie a spus totul despre tatal ei: "Se imbraca prost" / "Accese de nebunie?"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Momentul înfiorător în care un TIR zdrobește o mașină pe DN 2, în judeţul Iaşi. Doi oameni au murit pe loc VIDEO
  2. Țara NATO care reintroduce serviciul militar obligatoriu. "În faţa oricărei ameninţări, apărarea ţării este crucială"
  3. Viktor Orban, prins între "prietenii" Trump și Putin. Ungaria vrea să ocolească sancțiunile SUA împotriva giganților petrolieri ruși. "Lupta nu s-a terminat încă"
  4. Gripa aviară amenință din nou Europa. Sunt deja focare în 10 state. Sacrificarea păsărilor ar duce la creșterea prețurilor la alimente
  5. Explicațiile oficiale ale CSM după ce Elena Costache, președinta ICCJ, ministrul Justiției și procurorul general s-au întâlnit cu Grindeanu, fără Bolojan
  6. Kremlinul a anunțat cum va răspunde Putin noilor sancțiuni impuse de SUA și UE. "Acționăm în propriul nostru beneficiu"
  7. Capitala, sufocată de evenimente. Traficul rutier va fi restricţionat sâmbătă pe mai multe artere
  8. Ce a stabilit necropsia în cazul tinerilor găsiți morţi într-o maşină în Harghita. Suspiciunile anchetatorilor
  9. Ce s-a discutat la grupul de lucru al PSD pe reforma pensiilor speciale. Ministrul Justiției explică de ce nu l-a informat pe Ilie Bolojan
  10. Disputa creșterii salariului minim continuă. Grindeanu vrea să știe care ar fi impactul unui asemenea demers. Sindicatele amenință cu proteste