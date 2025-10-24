Țara NATO care reintroduce serviciul militar obligatoriu. "În faţa oricărei ameninţări, apărarea ţării este crucială"

Parlamentul croat a adoptat vineri, 24 octombrie, reintroducerea serviciului militar - obligatoriu -, în vederea unei consolidări a capacităţii defensive a Croaţiei, în contextul unei ascensiuni a ameninţărilor în lume şi al Războiului din Ucraina, relatează AFP.

Zagrebul a abolit serviciul militar obligatoriu în 2008, cu un an înainte să adere la NATO, mizând pe profesionalismul armatei.

Însă liderii croaţi au subliniat că situaţia geopolitică actuală necesită restabilirea unei formări militare de bază în vederea unei consolidări a capacităţilor de apărare ale ţării.

”REACTIVITATE ŞI EFICIENŢĂ”

”Asistăm la o ascensiune a unor diverse tipuri de ameninţări, care necesită reactivitate şi eficienţă din partea comunităţii în ansamblul său”, declara săptămâna aceasta, în faţa deputaţilor, ministrul Apărării Ivan Anusic, din Partidul Uniunea Democratică Croată (HDZ, conservator).

”În faţa oricărei ameninţări, apărarea ţării este crucială”, sublinia el.

Aproximativ 18.000 de tineri urmează să fie chemaţi anual pentru ca să urmeze, începând de la vârsta de 18 ani, o formare de două luni - de la începutul lui 2026.

Femeile sunt scutite.

Obiectorii de conştiinţă vor avea posibilitatea să efectueze un serviciu civil de trei sau patru luni - inclusiv în cadrul echipelor mobilizate împotriva catastrofelor naturale.

În vederea adoptării acestei măsuri, deputaţii croaţi au amendat două legi.

REMUNERAŢIE

În total, 81 dintre cei 151 de deputaţi au adoptat amendamentele la Legea apărării, iar 110 au amendat Legea serviciului în forţele armate.

Recruţii urmează să primească 1.100 de euro pe lună.

Suma plătită celor care optează pentru serviciul civil alternativ nu a fost precizată.

Cei care au făcut serviciul militar vor fi avantajaţi în obţinerea unor locuri de muncă în funcţia publică.

Opozanţi de stânga au apreciat că legea este discriminatorie cu femeile şi cei care aleg Protecţia Civilă, deoarece vor ptimi un salariu mai mic şi nu beneficiază de un tratament preferenţial la intrarea în funţcia publică.

Croaţia, o ţară cu 3,8 milioane de locuitori, a aderat la Uniunea Europeană (UE) în 2013.

