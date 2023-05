O femeie care și-a vândut apartamentul pentru a merge într-o croazieră de 3 ani în jurul lumii își cere banii înapoi

Clienții care au cheltuit mii de dolari pentru o croazieră de trei ani, ce trebuia să acopere fiecare continent, își cer banii înapoi după ce proprietarii liniei de croazieră au probleme de management, scrie The Insider.

Prima croaziera MV Gemini de acest fel, anunțată la sfârșitul lunii februarie, era programată să înceapă de la Istanbul în noiembrie 2023, cu intenții să viziteze toate cele șapte continente și 135 de țări. Compania s-a confruntat acum cu probleme de management care i-au făcut pe clienți să fie precauți.

Croaziera MV Gemini a fost organizată de Miray Cruises și filiala sa Life at Sea Cruises. Cu toate acestea, legăturile dintre Life at Sea și Miray în cadrul proiectului au fost întrerupte luna aceasta, a relatat CNN, citând un fost director general al Life at Sea Cruises.

Într-un comunicat de presă din 10 martie, Miray Cruises a menționat că nava va fi supusă unei „reviziuni majore” înainte de voiaj, care va amâna croaziera câteva luni.

Kimberly Arizzi a fost una dintre primii care s-au înscris în martie, trimițând un avans pentru croazieră de 5.000 USD. Însă incertitudinea cu privire la revizia navei a forțat-o pe ea și pe alți potențiali pasageri să-și abandoneze planurile.

O femeie și-a vândut apartamentul înainte de călătorie

Arizzi, care locuiește în Chicago, a vândut haine, mobilier și televizoare în valoare de mii de dolari, pentru a achita croaziera. S-a pensionat recent și și-a vândut și apartamentul, mutându-se într-o rulotă.

Jim Kramer, un alt potențial pasager, a spus că croaziera a fost inițial o „călătorie de vis” pentru el, dar acum nu este sigur că Miray Cruises o poate realiza.

În grupul Facebook al comunității Life at Sea, care are aproape 800 de membri, Mike Petterson, un fost director al Life at Sea, a scris că compania lui a rambursat banii pe care i-a primit după despărțirea de Miray și și-a exprimat îndoiala că va fi gata să navigheze până în noiembrie.

Avansul lui Arizzi a fost returnat pe 20 aprilie. Clienții potențiali au termen până la sfârșitul lunii iunie să solicite o rambursare, a spus Petterson.