Cum a reacționat fotbalistul care s-a culcat în pat cu nevasta și s-a trezit lângă el cu altă femeie VIDEO

Fostul mare fotbalist britanic Peter Crouch (41 de ani) e într-o căsnicie extrem de mediatizată în Regat, cu fotomodelul Abbey Clancy (37 de ani), cu care are patru copii.

După ce s-a lăsat de fotbal, fostul atacant al naționalei Angliei a devenit o prezență constantă la showurile de televizune, unde ultima dată a avut parte de o farsă inedită.

Aflat în pat alături de soția sa, Peter a fost pus să observe ce lucruri se schimbă în cameră după un minut în care lumina a fost stinsă.

El a avut parte de o surpriză, în momentul în care a văzut că în pat, alături de el, nu se mai află soția, ci vedeta TV Holly Willoughby.

Reacția lui Peter Crouch a fost pe măsură: "Ohhhhhhhh! E Holly Willoughby! Nu mă așteptam la așa ceva!"

Trust me when I say Peter Crouch's reaction is worth the wait 😂

Catch up on the full episode on iPlayer! #MichaelMcIntyre #BigShow #iPlayer pic.twitter.com/BYJkWq2YtI