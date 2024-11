Explozie în crypto. Monedele care au înregistrat cele mai mari creșteri. Semnale „bullish" din partea politicienilor din România

Halvingul, lansarea ETF-urilor pe Bitcoin, dar și pe Ethereum, investițiile făcute de actorii instituționali, alegerea lui Donald Trump ca președinte al SUA au generat entuziasm major în piața crypto. Bitcoin este bullmarket (perioada de creștere) de câteva luni și continuă să bată noi recorduri. Ultimele zile au fost explozive pentru piața activelor digitale.

Joi, 14 noiembrie, ora 14:00, un Bitcoin se tranzacționează cu 91.377 de dolari. Așadar, vorbim despre noi ATH-uri (all time high / recorduri). În bullmarketul precedent, ATH-ul a fost de 69.000 de dolari per unitate. Acum, capitalizarea în Bitcoin este de 1,8 trilioane de dolari. În ultimele 24 de ore, prețul pentru un BTC a crescut cu 4%, iar în ultimele șapte zile, cu 22%.

La nivelul întregii piețe crypto, capitalizarea este de 3 trilioane, 60% din bani sunt investiți în Bitcoin, 12% în Ethereum, iar restul, în altcoinuri. Indexul de fear & greed (teamă și lăcomie) este la un nivel foarte ridicat, de 86/100, semn că euforia în piață este foarte mare. În timp ce cârcotașii susțineau că spațiul crypto este „noul Caritas", cei care au rămas în piață continuă să înregistreze profituri și mai mult, apar noi investitori și revin cei care părăsiseră domeniul.

Mulți dintre investitorii din spațiul crypto așteaptă și creșterea celorlalte monede (altcoinurile), care, în mod tradițional, înregistrează creșteri constante, masive, după Bitcoin și după Ethereum. Până acum, memecoinurile (monede fără utilitate, create ca o glumă, foarte riscante - volatile) au înregistrat cele mai spectaculoase creșteri. Însă, și monede precum ADA, de la Cardano, Sui, au bifat cifre impresionante.

TOP creșteri în crypto, din top 100, în ultimele 7 zile

Peanut the Squirrel (+1.405%)

Dogecoin (+108%)

Pepe (+105%)

Cronos (+83%)

Bonk (+79%)

dogwifhat (+74%)

Brett (+62%)

FLOKI (+61%)

AIOZ Network (+56%)

Cardano (+54%)

Sui (+47%)

Render (+41%)

Shiba Inu (+36%)

Semnale importante din sfera politică pentru piața crypto

Și în România, fenomenul crypto devine din ce în ce mai popular. În Parlament urmează să se voteze un proiect potrivit căruia investitorii ar urma să nu mai plătească impozit pe profitul obținut din tranzacțiile crypto, de 10%.

Senatorul PSD Bogdan Matei este optimist că dorința investitorilor se va adeveri.

„Nu cunosc mai multe despre acest proiect, dar există posibilitatea să treacă (la vot)”, a declarat oficialul PSD, pentru Ziare.com.

Fostul ministru al Economiei Claudiu Năsui, deputat USR, susține, de asemenea, că măsura este binevenită.

„Acest impozit oricum nu aduce mare lucru la bugetul de stat, e o picătură într-un ocean. Însă, dacă vrem să fim și noi parte din această revoluție tehnologică ce este crypto, trebuie să o înlesnești puțin. Sunt fanul acestui lucru, USR a votat pentru acest proiect în Comisia de buget și finanțe. Deocamdată nu a ajuns proiectul și în plen. Oricum, mi se pare că statul ia prea mulți bani și, dacă poți da o mică facilitate temporară măcar pentru o industrie incipientă, nu e o idee rea”, a declarat Năsui, pentru Ziare.com.

România trebuie să se alinieze noilor tendințe, în ciuda ultraconservatorismului potrivit căruia „crypto e o țeapă”, avertizează Năsui.

„Cred că marea lor majoritate sunt fraude, scamuri (păcăleli), dar, dacă sunt unele care sunt proiecte serioase, trebuie să lași oamenii să investească în ele. Pentru mine există Bitcoin și ‘crypto’. Bitcoin are cel mai mare volum de tranzacționare, are o volatilitate mai mică și cred că are șanse de a fi o monedă a viitorului. Deși și aici e important cum tratează statul român această problemă: dacă îl tratează ca pe un activ ce implică și impozitare, ori ca o monedă - dacă schimbi în dolar, statul român nu va lua impozit pe diferență. Sunt tratamente fiscale diferite care pot conduce și la o dezvoltare a industriei în mod diferit. Nu văd de ce România ar trebui să fie ferită de această revoluție a criptomonedelor”, a mai punctat fostul ministru.

De asemenea, în urmă cu câteva săptămâni, doi candidați la alegerile prezidențiale, Cristian Diaconescu și Mircea Geoană au declarat pe Ziare.com că sunt pro-crypto - VEZI AICI.

Entuziasm din partea investitorilor români din spațiul crypto

Mihai Daniel, vlogger și consultant crypto, avertizează investitorii: urmează creșteri importante, dar nu toate monedele vor îmbogăți oamenii peste noapte.

„În continuare, Bitcoinul este piesa de rezistență, el este cel bullish. Va urma Ethereum, apoi altcoinurile barosane. Pe altcoins deja a început… Sunt monede care au făcut X-uri considerabile. Sunt proiecte care au apărut din senin pe harta crypto (...)

Nu toate vor bubui în același timp, nu toate vor avea aceeași evoluție”, a declarat Mihai Daniel.

În continuare, cei care vor reuși să-și stăpânească cel mai bine emoțiile vor avea cel mai mult de câștigat.

„Foarte mulți vor cumpăra de la 90.000 de dolari în sus. Atunci când vezi piața verde un număr mare de zile și vezi creșteri de 20-50%, 10X, începi să prinzi curaj. E foarte ușor să te păcălești (...) Va apărea sentimentul că pierdeți trenul, că nu aveți monedele potrivite, e absolut normal. În momentul în care piața are dinamică, e foarte ușor să te abați de la plan”, a mai transmis vloggerul, pe canalul său de YouTube.

Andrei Grancea (AB Crypto) crede că Bitcoin poate trece de 100.000 de dolari, că poate ajunge la aproximativ 150.000 de dolari per unitate.

„De câte ori Bitcoin se consolidează o perioadă lungă de timp, iese printr-o explozie. În momentul de față, Bitcoin a explodat la 90.000 de dolari (...) Bitcoin, în toată perioada asta, s-a tranzacționat într-o consolidare bullish și, în momentul în care consolidarea bullish s-a terminat și prețul se duce în sus, atunci ne putem aștepta, într-adevăr, la artificii”, a declarat vloggerul.

În privința criptomonedelor „mici”, e suficient timp de creșteri substanțiale pentru înregistrarea de profit.

„Nu vreau să inspir stare de FOMO, pentru că nu e cazul. Dacă se respectă teoria ciclurilor, putem avea lejer o perioadă de timp destul de lungă să jonglăm cu altcoinurile. Asta dacă nu ne-am pregătit deja până acum”, a declarat investitorul, pe YouTube.

