Euforie pe piața crypto: ce urmează să se întâmple cu Bitcoin. Prețul a crescut deja de 4 ori, într-un an și jumătate

Euforia pe piața crypto a reînceput: Bitcoin se tranzacționează cu peste 67.000 de dolari per unitate, iar cei mai cunoscuți vloggeri din domeniu anticipează o creștere puternică pentru activul digital.

Andrei Grancea, cunoscut în online drept „AB Crypto România", crede că după o lungă perioadă în care Bitcoin a mers „în lateral", a venit din nou momentul „exploziei".

„Bitcoin se consolidează, este în a cincea lună de consolidare, deasupra unei rezistențe masive pe 'monthly' (perioadă de o lună), la pragul de 60-61.000 de dolari. Se închide candela pe o lună, cel mai probabil se va închide pe verde, conform probabilităților. Se numește 'bullish hammer', este o candelă care poate indica faptul că Bitcoin își va continua creșterea.

Per total, situația arată cât se poate de bine. 'Fear and Greed' a crescut, dintr-o dată. Lumea uită foarte repede. Ieri toată lumea era panicată că ne ducem în cap, azi toată lumea e fericită că ne ducem la cer. Vedem cum într-o singură săptămână, 'Fear and Greed' a ajuns de la 'extreme fear', la 'greed'. Vedem ce se va întâmpla mai departe. Însă, e posibil să vedem o pauză, pentru că niciodată prețul nu se duce într-o direcție fără o corecție, fie că e sideways, fie că ne ducem la niște praguri mai jos, să le testăm ca suport. Cert este că în continuare, prețul arată bine, avem 'higher-highs', 'higher-lows' și ne putem aștepta să testeze ATH-ul, există șanse bune să se întâmple săptămâna viitoare, fie că o face de aici, fie că se întoarce, testează 64.500 și pleacă apoi către 72-74.000", a declarat youtuberul, într-unul dintre video-urile sale, publicate în weekend.

„Suntem din ce în ce mai aproape ca Bitcoin să devină ca aurul"

Daniel Niță subliniază, de asemenea, că perspectivele pe termen mediu și lung pentru Bitcoin sunt cât se poate de optimiste, în condițiile în care Donald Trump și echipa sa sunt „pro-crypto". Așa cum bine știm, fostul președinte, susținut de republicani, este favorit pentru un nou mandat la Casa Albă.

„Suntem din ce în ce mai aproape ca Bitcoin să devină ca aurul, pentru că și aurul este rezervă în momentul de față pentru SUA. Mai au și petrol, mai trebuie să aibă și de Bitcoin, în caz că Trump anunță asta. Prețul crește, e la peste 67.000. Totuși, vedem ce va anunța Donald Trump (...) O rezervă strategică ar însemna că ei, americanii, vor ține de acel Bitcoin în caz de orice - calamitate sau alte probleme care s-ar putea întâmpla.

Am văzut un breaking news: Donald Trump se gândește să-l ia ca șef al Trezoreriei SUA pe nimeni altul decât pe Larry Fink (BlackRock). Zici că se aliniază planetele: Larry Fink, cel mai mare influencer pe crypto. Putem spune că e vorba despre Bitcoin, dar și despre Ethereum a zis lucruri bune. Se prefigurează lucruri bune la Casa Alba și-n Guvernul american, despre criptomonede. JD Vence, cel care va fi vicepreședinte în cazul unei victorii a lui Donald Trump la Casa Albă, el deține deja Bitcoin și a făcut deja multe legi pro-crypto. Deci, toată Administrația Trump pare pro-crypto. E asta 'bearish'? N-aș zice deloc că e 'bearish'. Mai mult, 'bullish'", a declarat vloggerul.

„2024-2034, marea goană după Bitcoin"

Vloggerul „Ora de Crypto" are mare încredere în Bitcoin, pe termen lung și implicit, și-n companiile care au realizat investiții masive în acest activ digital.

„Am investit și în Bitcoin, și în MicroStrategy, care este o companie de software, de business intelligence, fondată în 1989, de Michael Saylor și Sanju Bansal (...) Compania a devenit foarte populară în ultimii ani datorită unei schimbări majore în strategia sa, îndreptându-se către investițiile în Bitcoin, schimbându-și modelul de business într-un așa-numit Bitcoin Standard. Michael Saylor e o figură carismatică și vizionară, a făcut parte din Lista Forbes 400, recunoscut pentru capacitatea sa de a anticipa tendințele tehnologice. În 2020, Saylor a atras atenția mondială, când a anunțat că va investi o parte semnificativă din rezervele sale de capital în Bitcoin, văzând în acesta o valoare superioară, în contextul inflației și instabilității economice globale. Însă, el nu a fost tot timpul fanul criptomonedelor și al Bitcoinului. În 2013 scria pe Twitter că 'zilele Bitcoinului sunt numărate. E o chestiune de timp până când va avea aceeași soartă ca jocurile de noroc. De la prima achiziție de Bitcoin, din august 2020, MicroStrategy a continuat să cumpere Bitcoin, indiferent de preț transformându-se într-un pionier al adoptării criptomonedelor în sectorul corporativ, iar la data filmării acestui videoclip, compania sa deține 226.331 de Bitcoini.

El a spus la o conferință că din ianuarie 2024 a început marea goană după Bitcoin, până în 2034, an în care toți Bitcoinii care vor exista vreodată vor fi minați și vor fi în piață. Cine deține din ce în ce mai mulți Bitcoini până atunci, va deține din ce în ce mai multă putere. În acest moment, Saylor deține peste 1% din toți Bitcoinii care vor fi minați vreodată.

În aceste momente, MicroStrategy este evaluată la 30 de miliarde de dolari. 15 miliarde sunt băgați în Bitcoin.

(...) Noi credem că Bitcoin va urca foarte mult în următorii 5-10 ani. Inevitabil, și MicroStrategy. Saylor a fost întrebat cât va vinde Bitcoinii și a spus că 'niciodată'. Gândiți-vă cum e să dețineți 1% din tot aurul global, 1% din toți Bitcoinii care vor fi minați vreodată. S-ar putea ca MicroStrategy să devină una dintre cele mai importante companii, în următorii ani, să intre în S&P500. Și atunci, Bitcoin va fi în S&P500", a declarat vloggerul crypto.

Dominanță puternică pentru Bitcoin

Potrivit analiștilor, Bitcoin se află în plin „bull market". Creșteri masive ar urma să înregistreze și Ethereum, a doua cea mai valoroasă criptomonedă după capitalizare, plus monedele mici - „altcoins".

În prezent, 54% din banii din crypto sunt în Bitcoin, în timp ce dominanța Ethereum este la 17,1%.

În decembrie 2022, prețul Bitcoin era de aproximativ 16.000 de dolari per unitate. În prezent, moneda digitală se achiziționează pentru suma de 67.000 de dolari.

