Decizie finală. Ce se întâmplă în Europa cu câștigătoarea Cupei și Supercupei Angliei

Palace a câștigat Supercupa Angliei FOTO X @TrollFootball

Crystal Palace a pierdut apelul împotriva deciziei UEFA de a o retrograda din Liga Europa în Conference League (al treilea eşalon european) într-un caz care implică proprietatea mai multor cluburi, a anunţat, luni, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

Luna trecută, UEFA a retrogradat-o pe Palace, dar i-a permis grupării Olympique Lyon să joace în Liga Europa deoarece, la momentul respectiv, Eagle Football Group era acţionarul majoritar al lui Lyon, în timp ce preşedintele său, John Textor, deţinea o participaţie majoritară la Palace.

Palace, care s-a calificat în Liga Europa în calitate de câştigătoare a Cupei Angliei, a făcut apel împotriva deciziei UEFA luna trecută. Apelul a fost făcut cu doar câteva zile înainte ca Robert Wood „Woody” Johnson, coproprietar al echipei New York Jets, să finalizeze achiziţionarea pachetului de acţiuni deţinut de Eagle Football Holdings, o companie fondată de Textor. Textor a demisionat, de asemenea, din consiliul de administraţie al Lyon, fiind înlocuit de Michele Kang, care a fost numită director executiv.

Cum atât Lyon, cât şi Palace s-au calificat în Liga Europa, clubul francez şi-a păstrat locul deoarece a terminat mai sus în campionatul respectiv: Lyon - locul 6 din Ligue 1, în timp ce Palace a terminat pe 12 în Premier League.

Palace, care duminică a câştigat Community Shield învingând Liverpool la penalty-uri (2-2, 3-2.), va juca în play-off-ul Conference League.

Nottingham Forest va înlocui Palace în Liga Europa, după ce a terminat pe locul şapte în Premier League.

