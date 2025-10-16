Ministra Mediului, Diana Buzoianu, critică modul cum se iau deciziile în CSAT: "Nu corespunde cu tratatele europene"

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că proiectul privind ariile protejate, adoptat miercuri de Camera Deputaţilor, încalcă tratatele europene.

Ea menţionează că în alte state membre ale Uniunii Europene nu există legi care să permită încălcarea normelor de mediu în cazul în care autorităţile consideră că un proiect este important pentru statul respectiv.

"Este un proiect venit din Parlament, este un proiect care stabileşte un mecanism general: ca atunci când CSAT-ul decide că anumite proiecte sunt de o anumită importanţă pentru ţara noastră să nu mai existe niciun fel de obligaţii de mediu respectate. Este un mecanism care nu mai există în niciun alt stat, un mecanism care încalcă tratatele europene", a spus ministra, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

Buzoianu a admis că pot exista discuţii punctuale astfel încât să fie exceptate de la anumite "rigori" proiectele a căror importanţă strategică este mult mai mare decât costurile de mediu. Ea a subliniat însă că stabilirea unui mecanism general pentru exceptarea de la normele de mediu nu corespunde tratatelor europene.

"Crearea unui mecanism general prin care orice proiect care este trecut prin CSAT sub această formă nu mai îndeplineşte obligaţii de mediu este un mecanism care nu corespunde cu tratatele europene. Gândiţi-vă că, aşa, toate statele şi toate domeniile, în funcţie de ce majorităţi au în partidele respective şi în guvernele respective, toate ar dori să îşi treacă, de mâine începând, excepţii să nu mai respecte directivele pe diverse domenii. Evident că ăsta nu poate să fie un lucru acceptat nici la nivel de stat, pentru că ne-am asumat nişte angajamente, nici la nivelul european", a precizat ea.

Întrebată dacă mizează pe faptul că preşedintele Nicuşor Dan va trimite proiectul spre reexaminare în Parlament, ministra Mediului a spus că are încredere în analiza obiectivă a experţilor de la Administraţia Prezidenţială.

"Eu am încredere într-o analiză obiectivă a instituţiilor. În general nu dau telefoane pentru a vedea ce măsuri vor avea instituţiile, ce măsuri vor lua instituţiile obiectiv. Deci, eu cred că obiectiv acest proiect de lege încalcă tratatele europene, există la Administraţia Prezidenţială experţii necesari să se uite pe acest proiect, această analiză oricum trebuie să fie făcută pentru absolut toate proiectele de legi care ajung pe masa preşedintelui şi mă aştept ca experţii să dea o analiză cât mai curând posibil pe acest proiect", a menţionat Buzoianu.

Deputaţii au adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede că modificarea limitelor ariilor protejate este posibilă doar dacă, pentru suprafeţele respective, la data de 29 iunie 2007 erau aprobate, prin hotărâre a Guvernului sau prin decrete de stat, obiective de investiţii pentru realizarea de amenajări hidroenergetice aflate în curs de execuţie sau demarcate anterior acestei date.

