CSAT-ul pe care-l vrea Nicușor Dan. Temele ce vor fi discutate, potrivit surselor politice

Nicușor Dan, revenit de la Bruxelles, unde a avut loc cel mai recent Consiliu European, în vederea sprijinirii Ucrainei, are în plan să organizeze două ședințe CSAT, una informală, alta formală.

În cele două ședințe vor fi discutate teme de importanță vitală pentru securitatea României. Potrivit surselor apropiate de Administrația Prezidențială, va fi o primă ședință CSAT la nivel informal. Aceasta ar urma să aibă loc în prima jumătate a lunii noiembrie, notează ȘtiriPeSurse.ro.

În cadrul primei ședințe se va discuta despre achiziția și producția de drone, respectiv despre strategia de ajutor pentru Ucraina. A doua ședință CSAT va avea loc în jurul datei de 15 noiembrie și va stabili Strategia Națională de Apărare a României.

Nicușor Dan: „Traversăm un context internațional complex, cu grad ridicat de impredictibilitate și risc”

Oficialul de la Palatul Cotroceni a vorbit recent despre obiectivele prevăzute în Strategia Națională de Apărare și a explicat că aceasta va ține cont de contextul global de securitate. Astfel, România va trebui să se adapteze la noile realități.

Ads

„Traversăm un context internațional complex, cu grad ridicat de impredictibilitate și risc. Amenințările militare și non-militare sunt tot mai numeroase. Definiția extinsă a securității cuprinde azi și stabilitatea economică, competiția tehnologică, dar și reziliența societății și a instituțiilor. Caracterul războaielor și definiția păcii sunt și ele în curs de redefinire.Viitoarea strategie de apărare a țării va reflecta aceste schimbări fundamentale ale contextului global de securitate și va exprima felul în care România înțelege să se adapteze la noile provocări”, a declarat Nicușor Dan.

Ads