Mesajul lui Sorin Grindeanu înainte de ședința CSAT: ”Trebuie să avem mai multă fermitate, doar așa, cred eu, că rușii înțeleg”

În seara de dinaintea ședinței Consiliului Suprem de Apărare al Țării (CSAT) de joi, 25 septembrie, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a cerut mai multă fermitate din partea României în cazul încălcării spațiului său aerian de către drone rusești. Totuși, România nu va acționa singură, deciziile luate fiind în strânsă legătură cu aliații din NATO, în special SUA.

„În primul rând trebuie să fim mai fermi. Din punctul meu de vedere, n-am dovedit destulă fermitate în ceea ce s-a întâmplat în săptămânile din urmă. Și da, sunt de acord cu președintele Trump, tot ce încalcă spațiul NATO cu avioane, drone și așa mai departe, aici nu e loc de greșeli, fiindcă astea nu sunt greșeli ce s-a întâmplat în Polonia în urmă cu două săptămâni. Sunt încercări, din perspectiva mea, fără a fi un specialist, sau în opinia mea, sunt încercări pe care Federația Rusă le face cu state NATO”, a afirmat Grindeanu la Antena 3 CNN, întrebat în legătură cu ședința CSAT la care se va discuta despre dronele care intră pe teritoriul țării și dacă România ar trebui să facă mai mult în această privință.

El a spus că orice decizie va lua România trebuie să fie în strânsă legătură cu aliații din NATO, cu Statele Unite în primul rând.

„E o bază NATO extrem de importantă la Kogălniceanu, unde sunt prezente trupe din mai multe țări. Deciziile noastre trebuie luate tot timpul consultându-ne cu aliații NATO și acest lucru cred că se întâmplă, doar câteodată, probabil că depinde și de caracteristica națională și de fermitatea fiecărui stat partener sau membru NATO ... Dar da, trebuie să avem mai multă fermitate, doar așa, cred eu, că rușii înțeleg”, a mai spus Grindeanu.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește joi în ședință, la Palatul Cotroceni, principalul subiect al reuniunii fiind securitatea spațiului aerian național, inclusiv subiectul stabilirii persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național și procedura de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spațiului aerian național.

