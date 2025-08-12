20.000 de angajați din administrația publică urmează să fie concediați. “Cel puțin 20 de procente pentru fiecare autoritate locală”

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, anunță reforma administrației publice FOTO gov.ro

Reorganizarea administrației locale ar putea duce la desființarea a 40.000 de posturi, dintre care jumătate sunt ocupate în prezent, estimează ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. El subliniază că reducerea cu cel puțin 20% a personalului din fiecare autoritate locală trebuie făcută „pe bune”, pentru a păstra doar angajații performanți.

Cseke Attila a precizat la RFI că reforma administrației va presupune teoretic desființarea acestor 40.000 de posturi, din care cel puțin jumătate sunt ocupate în prezent.

”Aceste 40.000 de posturi se referă la limitele care există astăzi. La autoritățile locale sunt niște limite care sunt prevăzute, adică un număr maxim de posturi în care trebuie să se încadreze fiecare primărie, deci există un sistem. În acest sistem se va propune o reducere cu cel puțin 20 de procente pe fiecare autoritate locală. Eu estimez că cel puțin jumătate din acest număr de 40.000 sunt posturi ocupate”.

Ministrul Cseke Attila susține că ”regulile (criteriile pentru concedieri-n.r.) nu vin de la centru, dar prevederile legale vin din Codul Administrativ, unde se vorbește de reorganizarea instituției. Evident, decizia aparține Consiliului Local sau Consiliului Județean”.

Cseke Attila cere ca reorganizarea administrației locale să se facă pe bune: ”Din punctul meu de vedere și recomandarea mea este ca aceste lucruri să se facă pe bune, pentru că este interesul autorității locale să rămână cei mai buni”.

