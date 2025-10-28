Csikszereda - Sepsi, ”derby secuiesc” în Cupa României. Echipa care a jucat în inferioritate

Csikszereda - Sepsi, "derby secuiesc" în Cupa României. Echipa care a jucat în inferioritate
Formaţia Csikszereda a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, marţi, cu Sepsi OSK, scor 0-0, în prima etapă din grupa C a Cupei României, într-un ”derby secuiesc”, așa cum a scris și presa maghiară.

Sepsi a evoluat cu un jucător mai puţin din minutul 59, când a fost eliminat Dobrosavlevici.

Tot marţi se mai joacă meciurile Slatina - CFR Cluj şi CS Dinamo - FC Dinamo.

Miercuri sunt programate partidele Metaloglobus - FC Argeş, Metalul Buzău - ”U” Cluj, Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova şi Gloria Bistriţa - FCSB, iar joi au loc partidele Concordia Chiajna - Hermannstadt, UTA - Petrolul, FC Botoşani - Farul şi CSC Dumbrăviţa - Rapid.

