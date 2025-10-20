Surpriză de proporții. Csikszereda s-a apropiat de FCSB după o victorie uriașă, în deplasare

Surpriză de proporții. Csikszereda s-a apropiat de FCSB după o victorie uriașă, în deplasare
Csikszereda a câștigat la Sibiu FOTO FB Superliga

Echipa Csikszereda a învins luni, în deplasare, scor 2-0, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 13-a din Superligă.

Sibienii au avut prima mare ocazie, în minutul 15, când Paszka a scos de pe linia porţii mingea deviată de Veres. Totuşi scorul a fost deschis de oaspeţi, în minutul 38, prin Eppel, care a profitat de o gafă a defensivei sibiene, a recuperate mingea de la Selimovic şi a înscris. Minutul 45+3 a adus bara lui Kevin Ciubotaru şi la pauză ciucanii au intrat cu avantaj minim. Oaspeţii au mai înscris odată, prin Jebari, în minutul 77 şi Csikszereda s-a impus la Sibiu, în faţa lui FC Hermannstadt, cu 2-0.

În clasament, Csikszereda a făcut 12 puncte şi a trecut peste sibieni, fiind pe locul 13, imediat în spatele campioanei FCSB. Hermannstadt are 10 puncte şi ocupă poziţia a 14-a.

HERMANNSTADT: Căbuz – Căpuşă (L. Stancu 68), Bejan, Selimovic – Antwi, Dr. Albu (Biceanu 18), A. Ivanov, K. Ciubotaru – Jair (A. Chiţu 55), Gjorgjjevski (S. Buş 68), Neguţ. ANTRENOR: Marius Măldărăşanu

CSIKSZEREDA: E. Pap – Bloj (Palmes 46), Celic, Hegedus, Paszka – Bodo, Veres – Anderson Ceara (Dusinszki 68), Jebari (Novelli 90+1), Szalay (Andrezly 60) – Eppel (Dolny 68). ANTRENOR: Robert Ilyeş

Cartonaşe galbene: Căpuşă 55, Bejan 72, A. Ivanov 82 /Bloj 43, Celic 58, Veres 60, Bodo 82

Arbitri: Sorin Vădana - Ferencz Tunyogi, Ioan Corb

Arbitri VAR: Rareş Vidican - Valentin Porumbel

