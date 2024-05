"Așteptăm demisia impostorului" CSM București, mașina de tocat bani care dă rateuri în Europa de șase ani

CSM București a pierdut dubla cu Metz din sferturile de finală ale Ligii Campionilor și a ratat din nou prezența în Final Four.

CSM București nu a mai jucat în Final Four din sezonul 2017-2018, când a ocupat poziția a treia.

Din acel sezon și până acum, CSM București a adus zeci de jucătoare străine din bani publici, a plătit salarii cum nu are nicio altă echipă din Europa nu și-a permis, dar nu a reușit să se mai califice în careul de ași al Ligii Campionilor.

"Parcă asistăm la un nou episod din emisiunea Statul la Stat", a răbufnit comentatorul DigiSport Costi Prună. "La privat ai niște obiective, pe care dacă nu le îndeplinești ești imediat schimbat. Aici, timpul trece, leafa merge".

Cei responsabili pentru eșecul european al echipei sunt considerați antrenorul Adi Vasile și managerul Vlad Enăchescu.

Pe pagina de facebook a clubului CSM București, antrenorul Adi Vasile, care este la cârma clubului din 2019, este călcat în picioare.

* Vasile, ai distrus mentalul jucătoarelor timp de 6 ani consecutivi. Ai distrus bucuria handbalului pentru suporteri timp de 6 ani consecutivi. Și tu, si conducerea care te-a ținut atâta timp ca antrenor.

* Stimată conducere, ați menținut in funcție un om/o echipă care a dat numai rateuri in meciuri cu miză in ultimii ani. Deși jucătoare importante au fost mereu. De ce nu aveți curajul să vă asumați niște rezultate sub valoarea investițiilor făcute si sa demiteți impostorii? Eventual, sa va dați si voi demisia... Bineînțeles, asta ar fi într-o țară normala.

* Mulțumim fetelor pentru acest sezon!

Aștept cu nerăbdare numele noului antrenor. Si subliniez antrenor, nu preparator fizic.

Alături de minunatul Adi Vasile ar trebui sa plece toți cei care l-au girat 6 sezoane. De la mic la mare, in frunte cu cei care puteau salva actualul sezon, prin februarie, dar au vrut sa se asigure că mai ratăm un sezon, atâta timp cat leafa merge.

* Dragă Cristina Neagu, ești una din cele mai bune jucătoare de handbal din lume. Ai fi putut face mai mult la echipa de club, dar te-ai complăcut cu un antrenor, fără a jigni, mediocru, pe care, probabil, datorită valorii tale, l-ai manipulat. Dacă vrei sa mai joci handbal, alege sa combini talentul pe care îl ai cu valoarea unui antrenor adevărat.

* Să plătești regește niște jucătoare de valoare doar ca să câștigi Liga Florilor și de cinci ani cu acest antrenor să nu te poți califica odată în Final Four, deja este o problemă! Sunt bani publici la mijloc, iar tu an de an ratezi obiectivul!

* Trebuie neapărat o petiție la EHF, sa se treacă la Final 8! Acolo am fi prezenți an de an

* Așteptăm demisia impostorului! Daca va fi ținut în funcție și sezonul viitor, cred că e de datoria noastră a suporterilor să facem ceva in sensul asta!

