Autor: Teodor Serban
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 19:24
196 citiri
Descătușare pentru CSM București în Liga Campionilor. Ce-au făcut ”tigroaicele” după două înfrângeri în trei meciuri
CSM București joacă în Liga Campionilor FOTO FB CSM

Campioana CSM Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, formaţia HC Podravka, scor 34-24 (16-10), în etapa a IV-a din grupa B a Ligii Campionilor.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Ostergaard 8 goluri, Omoregie 5, Hansen 5, Novak 4, pentru CSM, respectiv Peltikosic 5, Barisic 4, Pandza 3, Mamic 3, pentru HC Podravka.

În partidele anterioare, CSM a obţinut rezultatele: 27-28 cu Ikast Handbold, 31-28 cu FTC Budapesta şi 31-34 cu Brest Bretagne Handball.

Etapa a IV-a a mai programat meciurile dintre Sola HK – Ikast Handbold 22-31, Krim Ljubljana – FTC Budapesta 22-33 şi Odense Handbold – Brest Bretagne Handball 31-40.

După patru runde, Brest este lider neînvins (8 puncte), urmată de Ikast 6, Odense şi Podravka, câte 5, CSM Bucureşti şi FTC Budapesta, câte 4, Sola HK şi Krim, 0 puncte.

În etapa a V-a, CSM Bucureşti va juca în deplasare, cu Krim, în 25 octombrie.

În grupa A a Ligii Campionilor joacă şi Gloria Bistriţa.

#CSM Bucuresti, #handbal, #Liga Campionilor , #stiri handbal
