”Demisia! Demisia!” Dezastru pentru CSM București, sub ochii Cristinei Neagu

Autor: Teodor Serban
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 19:27
275 citiri
CSM București joacă în Liga Campionilor FOTO FB CSM

Campioana CSM Bucureşti a fost învinsă duminică, pe teren propriu, în urma unei evoluţii dezamăgitoare, de formaţia Odense Handbold, scor 36-30 (16-16), în etapa a VI-a din grupa B a Ligii Campionilor. La meci a asistat şi Cristina Neagu, fostul căpitan al CSM şi al naţionalei, care a fost primită în aplauzele fanilor. Aceiaşi fani au strigat însă ”Demisia!” la final.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Omoregie 8 goluri, Ostergaard 5, Brnovic 3, Szoke 3, pentru CSM Bucureşti, respectiv Leuchter 8, Halilcevic 6, Tchaptchet 5, pentru Odense.

A fost primul eşec al campioanei României pe teren propriu în actuala stagiune a Ligii Campionilor. La finalul meciului, fanii au strigat ”Demisia! Demisia!”.

Celelalte rezultate ale etapei sunt: Sola HK – Krim Ljubljana 28-35, FTC Budapesta – Ikast 27-24 şi Brest Bretagne Handball – Podravka 33-25.

După şase etape, pe primele trei locuri ale clasamentului grupei B se află Brest Bretagne Handball, lider neînvins cu 12 puncte, urmată de Odense Handbold 9 şi FTC Budapesta 8. CSM Bucureşti, cu 4 puncte, rămâne pe locul 6.

În partidele anterioare, CSM a obţinut rezultatele: 27-28 cu Ikast Handbold, 31-28 cu FTC Budapesta, 31-34 cu Brest Bretagne Handball, 34-24 cu Podravka şi 27-31 cu Krim Ljubljana.

CSM Bucureşti va juca meciul următor în deplasare, în 8 noiembrie, cu Sola HK.

În grupa A a Ligii Campionilor joacă şi Gloria Bistriţa.

#CSM Bucuresti, #Liga Campionilor, #demisie, #dezastru, #Cristina Neagu , #stiri handbal
