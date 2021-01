Adi Vasile, instalat in functia de antrenor al echipei nationale de handbal feminin

Presedintele Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu, a declarat, in cadrul conferintei de presa organizate cu ocazia prezentarii oficiale a noului selectioner, ca Adrian Vasile a semnat un contract valabil pana in 20 decembrie 2021."Adrian Vasile a acceptat sa fie antrenorul echipei nationale si ne-am pus de acord, iar acum vom semna contractul. Eu sunt mai linistit acum, avem un staff tehnic, avem un program clar de pregatire si de abordare a primului obiectiv, calificarea la Jocurile Olimpice. Lucrurile sunt puse pe un drum corect, spun eu. Contractul este valabil pana pe 20 decembrie anul curent si imi doresc din suflet sa ne oblige actualul staff tehnic sa semnam pe tot ciclul olimpic pentru Paris", a precizat Dedu.La randul sau, Adrian Vasile, care il inlocuieste pe Bogdan Burcea, dupa ce contractul acestuia scadent la 31 decembrie 2020 nu a mai fost prelungit de FRH , a afirmat ca este foarte onorat de propunerea de a deveni selectionerul echipei nationale."Este extrem de onorant sa fiu in aceasta pozitie. Fara indoiala este cea mai mare onoare a vietii mele sa fiu antrenorul echipei nationale... o echipa nationala cu care am crescut la televizor. Este un drum pe care de abia astept sa-l incepem. Eu si staff-ul meu suntem foarte motivati sa ne indeplinim primul obiectiv de a ne califica la JO de la Tokyo", a spus Vasile, care va continua si ca antrenor al formatiei CSM Bucuresti.Fost handbalist, Adrian Vasile a evoluat timp de 9 ani la Steaua Bucuresti, formatie cu care a castigat un titlu, trei Cupe ale Romaniei si Cupa Challenge.Ca antrenor, el a fost secund al echipei de handbal feminin CSM Bucuresti intre 2014 si 2019, perioada in care gruparea din Capitala a castigat Liga Campionilor (2016). In octombrie 2019, el a fost instalat antrenor principal al formatiei CSM Bucuresti, dupa demisia suedezului Tomas Ryde, functie pe care o ocupa si in prezent.In paralel, Adrian Vasile a fost si secund antrenor secund al echipei nationale de handbal feminin a Muntenegrului alaturi de Per Johansson intre 2017 si 2020.La 12 ianuarie, Comisia Tehnica a Federatiei Romane de Handbal a decis, prin vot secret, sa nu mai prelungeasca contractului selectionerul echipei nationale de handbal feminin, Bogdan Burcea, care a expirat la 31 decembrie 2020.Decizia de inlocuire a selectionerului vine dupa ce la Campionatul European din Danemarca de la finalul anului trecut, echipa nationala de handbal a Romaniei a terminat pe locul 12, inregistrand o singura victorie si cinci infrangeri.In luna martie (19-21), Romania va intalni in Muntenegru, in cadrul turneului preolimpic, echipa nationala a tarii gazda, cea a Norvegiei si Kazahstanul.