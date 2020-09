CSM Bucuresti e finalista in Cupa Romaniei la handbal feminin

Detinatoarea trofeului s-a impus fara emotii si va juca duminica finala cu SCM Ramnicu Valcea, care a dispus in prima semifinala de CS Rapid Bucuresti cu 30-23 (14-10).Aceasta va fi a treia finala consecutiva intre cele doua echipe, "tigroaicele" castigand ambele trofee pana acum.Pentru CSMB au inscris Cristina Neagu 5 goluri, Siraba Dembele 4, Alexandrina Barbosa 4, Cribna Pintea 4, Laura Moisa 3, Elizabeth Omoregie 3, Carmen Martin 2, Gabriela Perianu 2, Stefania Jipa 1, Martine Smeets 1, Barbara Lazovic 1.Golurile echipei buzoiene au fost reusite de Elena Livrinikj 8, Ada Moldovan 4, Oana Cirstea 2, Alexandra Subtirica-Iovanescu 1, Raluca Petrus 1.Duminica, finala mica va avea loc de la ora 11:30, in Sala Polivalenta din Bucuresti, iar meciul pentru trofeu se va juca de la ora 18:00, in aceeasi arena.