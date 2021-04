Meciul sezonului pentru CSM Bucuresti la handbal feminin. "Acum se va vedea totul. E cel mai greu examen. Vreau sa dam totul"

"Este cel mai greu meci al nostru din acest sezon. Cred ca toata munca noastra de pana acum se va vedea in acest meci. In acest meci se va vedea tot. Nu vreau sa sune prea dur, dar daca nu vom da tot, daca nu vom reusi, cred ca munca noastra a tuturor a fost in van. E cel mai greu examen al nostru.Imi doresc sa dam totul, sa ne batem pana la capat. Spun mereu ca forta grupului e foarte importanta. O spun si acum. Imi doresc sa jucam si bine si frumos, iar la final sa ne bucuram", a spus Crina Pintea.Handbalista a vorbit si despre faptul ca adversarele de la TSKA Moscova se vor prezenta cu un antrenor nou in batalia pentru un loc la Turneul F4 al Ligii Campionilor: "Un antrenor nou la echipa aduce un plus de energie.Nu stiu daca aduce tactica, dar sigur aduce energie. Jucatoarele vor dori sa atraga atentia, vor dori sa arate ce pot, determinarea creste. Asta teoretic. Venirea unui antrenor nou poate fi benefica, dar nu e obligatoriu".Mansa tur a confruntarii cu TSKA Moscova este programata sambata, de la ora 17.00, iar returul va avea loc in 11 aprilie.Castigatoarea din dubla mansa se va califica la Turneul Final 4, care va avea loc la Budapesta, la finalul lunii mai.