Meciul lui CSM Bucuresti din Champions League, amanat. Multe cazuri cu noul coronavirus in handbalul feminin

"In urma numarului mare de cazuri pozitive de Covid-19 inregistrate la echipa din Rusia, aceasta trebuie sa respecte masura impusa de carantinare, fapt care face imposibila intalnirea programata in acest weekend", a precizat clubul din Capitala, pe Facebook Meicul era programat sambata, in Rusia, in etapa a XII-a a Grupei A a Ligii Campionilor.Rostov-Don este lider in clasamentul grupei, cu 15 puncte din noua jocuri. CSM Bucuresti este pe lcoul 3, cu 11 puncte, din zece meciuri.Si alte partide din aceasta grupa au fost amanate tot din cauza numarului ridicat de infectari cu virusul Sars-CoV-2 din lotul unor formatii.