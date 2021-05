CSM Bucuresti a castigat titlul national la handbal feminin. Echipa sustinuta de Primaria Capitalei a iesit campioana cu doua etape inaintea finalului de sezon

CSM Bucuresti si-a luat revansa in fata Universitatii Cluj, singura echipa din campionat care a reusit in acest sezon sa ia un punct liderului.CSM Bucuresti este lider neinvins, cu 76 de puncte, si mai are doua meciuri de disputat in acest sezon, in 30 si 31 mai, cu echipele Dacia Mioveni si SCM Craiova, in etapele 30 si 28. In etapa a 29-a, CSM va "sta".La distanta de 15 puncte de Minaur, de pe locul secund, si care joaca duminica, plus meciurile din ultimele trei etape, CSM Bucuresti nu mai poate pierde titlul national, al cincilea din palmaresul clubului, dupa cele din 2015, 2016, 2017, 2018.In 2019, titlul a fost castigat de SCM Ramnicu Valcea, iar sezonul trecut nu a fost acordat, din motive pandemice.Revenind la etapa a 27-a, aceasta mai programeaza, duminica, urmatoarele partide: Minaur Baia Mare - Dacia Mioveni, Dunarea Braila - SCM Craiova, Magura Cisnadie - SCM Ramnicu Valcea, CSM Slatina - SCM Gloria Buzau, HC Zalau - CSM Galati si Rapid Bucuresti - Activ Ploiesti. Gloria Bistrita a "stat".Ultimele trei etape ale stagiunii se vor derula intre 31 mai si 3 iunie, la turneul de la Bucuresti.