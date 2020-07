Eliodor Voica este noul antrenor al echipei de handabal CSM Bucuresti

Ziare.

Fostul international, in varsta de 47 de ani, a evoluat la Dinamo Bucuresti, HSG Nordhorn, RK Badel Zagreb, RD Skofja Loka si US Ivry.Voica a imbracat tricoul echipei nationale a Romaniei in peste 200 de partide, marcand aproximativ 900 de goluri.Fost selectioner al primei reprezentative a Romaniei, Eliodor Voica a pregatit-o ultima data pe HC Buzau, dar in cariera sa de antrenor mai figureaza Dinamo si Stiinta Bacau. Eliodor Voica a mai antrenat-o pe CSM Bucuresti si in sezonul 2014-2015.CSMB i-a transferat pe interul dreapta Nicusor Ungureanu si pivotul Iulian Jerebie, in timp cer brazilianul Henrique Selicani Teixeira si-a prelungit contractul.