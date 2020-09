Emotionant. O handbalista din echipa nationala face masti de protectie, pe care le ofera gratuit. "Cand sunt dezorientata, imi urmez intuitia. Inima. Pentru ca sunt momente in care e mai bine sa asculti de inima daca vrei sa iesi invingator"

"Este una dintre cele mai bune handbaliste din lume. Palmaresul sau este unul de invidiat, dar nu despre palmaresul sau si nici despre handbal nu vrem sa vorbim acum.Daca pe terenul de handbal isi domina adversarele si lupta cu o darzenie iesita din comun, izvorata probabil din destinul ei de gladiator modern, in viata de zi cu zi e o persoana extrem de sensibila si de altruista. De cateva zile isi surprinde prietenii cu mici cadouri, insotite de cate o scrisorica cu efect de motivatie, cadouri create chiar de ea sub un brand, sa-i spunem foarte interesant: #handbal cu inima!", a anuntat clubul CSM Bucuresti.Crina Pintea a facut aceste gesturi pentru cei apropiati si a declarat despre intiativa sa ca a pornit in urma unei discutii cu cativa prieteni, cusutul mastilor fiind de fapt o provocare. "Am invatat sa cos masti studiind pe internet", a spus Crina Pintea, citata de site-ul oficial al CSM.Iata si continutul mesajului transmis de Crina Pintea celor dragi:"Buna! Inainte sa iesi din casa vreau sa impartasesc cu tine cateva ganduri. Si in handbal, ca si in viata, se intampla sa fii dezorientat. Foarte rar, dar se intampla. Sunt acele momente in care care te gasesti la inghesuiala.Ai patru perechi de maini care trag de tine in patru directii diferite. Ai brate care incearca sa-ti blocheze vederea si ai degete care trag sa-ti fure mingea. Pur si simplu te simti fara directie. Si cauti cu privirea un ajutor, un reper. De ceva timp mi se pare ca asa se simte perioada aceasta. Realitatea s-a rasturnat de cand cu noul virus si acum pare ca nimeni nu stie ce se intampla exact.Ce e bine si ce e rau. Ce functioneaza si ce nu. In ce directie trebuie sa ne miscam. Lucrurile par la fel de neclare ca in cele mai incrancenate momente de pe teren, cand nu stii exact ce sa faci.Eu cand sunt dezorientata, imi urmez intuitia. Inima. Pentru ca sunt momente in care e mai bine sa asculti de inima daca vrei sa iesi invingator. Asta am de gand sa fac si acum. Sa las inima sa imi zica ce sa fac. Iar ea imi spune ca daca exista macar o sansa, cat de mica, sa fim mai sanatosi purtand o masca, atunci o sa port masca. Iar daca am sansa sa ajut si alti oameni, cosand masti, atunci asta o sa fac. Si apoi o sa le fac cadou cu cea mai mare placere. #cuinima".