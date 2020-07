Handbalista Iulia Curea renunta la cariera de jucatoare si devine antrenor secund la CSM Bucuresti

Ziare.

"La 38 de ani, Iulia Curea, capitanul tigroaicelor, a decis sa se retraga dupa aproape doua decenii de activitate, ultimii sase ani petrecuti in tricoul echipei CSM Bucuresti. Pentru ca nu putea sta departe de echipa cu care a cucerit cel mai important trofeu din handbalul mondial la nivel de club, EHF Champions League, Iulia a acceptat sa se alature staff-ului tehnic al formatiei noastre", se arata intr-un comunicat de presa al CSM Bucuresti.Iulia Curea spune ca si-ar fi dorit o altfel de retragere din activitate, care sa nu vina brusc: "Cand am primit aceasta oferta m-am gandit foarte mult, pentru ca e o sansa unica pe care nu o are toata lumea. Deocamdata nu stiu cum e, o sa vad cand incepem, dar ma bucur ca raman la CSM, ma bucur ca raman pentru ca asta am facut de mai bine de 25 de ani si iubesc handbalul. Este greu, nu este exact retragerea pe care mi-am imaginat-o din cauza faptului ca ne-am oprit practic din 11 martie nu am putut juca, nu am mai avut meciuri de handbal. Mi-as fi dorit o altfel de retragere, nu sa se opreasca brusc asa, dar asta este situatia, asta este viata, am acceptat-o, se termina o poveste si incepe alta".Antrenorul principal al CSM Bucuresti, Adrian Vasile, s-a aratat incantat de viitoarea colaborare cu Iulia Curea."Iulia este un om foarte serios, un om care mai toata cariera ei a fost la cel mai inalt nivel atat ca sportiv cat si ca om. Este o persoana loiala care face parte din echipa noastra din 2014 si a trecut prin toate etapele prin care clubul nostru a trecut in acest drum european pe care l-a avut", a declarat Vasile.Dupa 4 luni de pauza fortata, fetele de la CSM Bucuresti incep antrenamentele pe 6 iulie. Jucatoarele straine au revenit in Romania pe 21 iunie si sunt in cele 14 zile de izolare. In urmatoarea perioada sportivele se vor pregati in aer liber pe Arena Nationala pana vor avea voie sa intre in sala.Iulia Curea a castigat Ligii Campionilor, Trofeul Campionilor si Cupei Cupelor, palmaresul sau cuprinzand si 11 titluri de campioana nationala, 6 Cupe ale Romaniei si 5 Supercupe. Handbalista a jucat pentru Stiinta Bacau cand avea doar 16 ani, apoi din 2002 pana in 2006 la HCF Piatra Neamt, in perioada 2006-2013 la Oltchim , iar din 2014 pana in 2020 la CSM Bucuresti.