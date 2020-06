Interul norvegian Nora Mork a plecat de la CSM Bucuresti

Ziare.

com

Norvegianca a solicitat incheierea colaborarii cu clubul nostru, pentru a reveni in tara natala si a le fi alaturi celor apropiati.Transferata la inceputul sezonului trecut, Nora a castigat o Supercupa a Romaniei alaturi de tigroaice, meci in care s-a si accidentat. Ulterior, Mork a suferit o operatie la ligamentele piciorului stang si a urmat un program de recuperare.Revenirea pe teren era programata pentru luna aprilie, dar aceasta nu a mai avut loc, intrucat toate competitiile au fost suspendate din cauza pandemiei", a transmis CSM Bucuresti.La randul sau, Nora Mork a declarat: "Din cauza unor probleme grave de sanatate in familia mea, am luat decizia sa ma mut in Norvegia pentru viitorul apropiat. Astfel, pot fi aproape de cei dragi intr-o perioada foarte dificila. Atat antrenorul meu, cat si conducerea CSM Bucuresti, au demonstrat o mare empatie cu situatia noastra.Sunt profund recunoscatoare pentru intelegerea de care au dat dovada si pentru felul in care au gestionat aceasta problema delicata. Visul meu este sa castig titluri cu CSM Bucuresti, dar deocamdata chestiunile umane au prioritate. Le urez mult succes tuturor celor din echipa".CSM Bucuresti i-a multumit pentru efortul depus in echipa si a precizat ca regret plecarea sa."Speram ca gandurile ei frumoase referitoare la CSM Bucuresti pentru viitor sa se realizeze!", a mai precizat echipa din Capitala.Handbalista norvegiana mai avea un an de contract.