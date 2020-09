SCM Ramnicu-Valcea a castigat finala Cupei Romaniei la handbal feminin. CSM Bucuresti a terminat sezonul fara nici un trofeu

Meciul a fost dominat de la un capat la altul de campioana SCM Ramnicu Valcea, care a condus copios in special in prima repriza. in final, antrenorul valcencelor, Florentin Pera, a acuzat o stare de rau si a vazut ultimul minut de pe banca tehnica, sub ingrijirea medicilor.Finala mica a fost castigata, tot duminica, de Gloria Buzau, scor 22-17 (14-8), cu Rapid Bucuresti.In semifinalele Turneului Final Four al Cupei Romaniei s-au inregistrat rezultatele: SCM Ramnicu Valcea - Rapid Bucuresti 30-23 (14-10) si CSM Bucuresti - Gloria Buzau 30-16 (14-6).Meciurile din faza finala a Cupei Romaniei s-au jucat la Sala Polivalenta din Bucuresti, fara spectatori, conform reglementarilor in vigoare, si au fost primele feminine oficiale de la intreruperea cauzata de pandemie, in 11 martie.Intre cei care au avut permisiunea sa asiste s-au numarat presedintele COSR , Mihai Covaliu, si cel al FR Handbal, Alexandru Dedu.Ambele finaliste vor debuta la finalul saptamanii viitoare in grupele Ligii Campionilor.